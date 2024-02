Sorteggio Ottavi Europa League dove vederlo in TV e diretta Streaming live 23-2-2024

Si scopriranno tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Europa League con il sorteggio di Nyon e gli avversari di Atalanta, Milan e Roma, che sarà visibile in diretta tv su Sky Sport HD. E’ possibile vedere il sorteggio in diretta streaming live utilizzando i servizi Sky Go.

Alle ore 12.00 a Nyon, in Svizzera, andrà in scena il sorteggio per gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Europa League.

Il calcio italiano sarà grande protagonista, visto che ci sono ben tre squadre qualificate agli ottavi di finale, di cui due superando il turno degli spareggi.

Si tratta di Atalanta, che ha stravinto il proprio gruppo nella fase a gironi, Roma, arrivata seconda e vincente negli spareggi, e Milan, retrocessa dalla massima coppa europea e capace di superare i Play-off.

I bergamaschi faranno parte del roster delle teste di serie e potrà sfidare Benfica, Friburgo, Marsiglia, Qarabag, Sporting Lisbona e Sparta Praga.

Mentre rossoneri e giallorossi partiranno dalla seconda fascia e rischiano di pescare una tra Brighton and Hove Albion, Bayer Leverkusen, Liverpool, Rangers Glasgow, Slavia Praga, Villarreal e West Ham.

La finale si disputerà alla Dublin Arena di Dublino in Irlanda il prossimo 22 maggio.

Regolamento Sorteggio Ottavi di finale Europa League:

Le squadre saranno suddivise in due urne: la prima urna è costituita dalle squadre che hanno conquistato la qualificazione superando gli spareggi dei Play-off; mentre la seconda urna è costituita dalle prime classificate della fase a gironi, che giocheranno le sfide di ritorno in casa. Ovviamente, le squadre della stessa federazione nazionale non potranno sfidarsi in questo turno. Inoltre, le squadre teste di serie giocheranno il ritorno in casa.

Le squadre nel Sorteggio Ottavi di finale Europa League:

Teste di serie

Atalanta (ITA)

Brighton (ENG)

Leverkusen (GER)

Liverpool (ENG)

Rangers (SCO)

Slavia Praha (CZE)

Villareal (ESP)

West Ham (ENG)

Non teste di serie

AC Milan (ITA)

Benfica (POR)

Freiburg (GER)

Marseille (FRA)

Qarabağ (AZE)

Roma (ITA)

Sparta Praha (CZE)

Sporting CP (POR)

Come vedere Sorteggio Ottavi di finale Europa League in Diretta TV e Streaming Live:

Evento : Sorteggio Ottavi di finale Europa League 2023-2024

: Sorteggio Ottavi di finale Europa League 2023-2024 Data : Venerdì 23 Febbraio 2024

: Venerdì 23 Febbraio 2024 Orario : 12:00

: 12:00 Canali TV : Sky Sport 24 (canale 200 su Sky) e Sky Sport Football (canale 203 su Sky)

: Sky Sport 24 (canale 200 su Sky) e Sky Sport Football (canale 203 su Sky) Streaming: Sky Go (app), e Uefa.com (sito)

Il sorteggio degli Ottavi di finale di Europa League sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 24 HD Canale 200 e Sky Sport Football HD Canale 203 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare il sorteggio degli Ottavi di finale di Europa League in diretta streaming live.

L’andata è prevista per il 7 marzo, mentre il ritorno una settimana dopo, il 14 marzo.