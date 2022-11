Sorteggio Ottavi Champions League dove vederlo in TV e diretta Streaming live 7-11-2022

Si scopriranno tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Champions League con il sorteggio di Nyon e gli avversari di Napoli, Inter e Milan, che sarà visibile in diretta tv su Canale 20 HD e Sky Sport HD. E’ possibile vedere il sorteggio in diretta streaming live utilizzando i servizi Amazon Prime Video, Mediaset Play e Sky Go.

Alle ore 12.00 a Nyon, in Svizzera, andrà in scena il sorteggio per gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Champions League.

E’ mancato poco per l’en-plein per il calcio italiano, che sarà difeso da ben tre squadre: Napoli, Inter e Milan.

I partenopei hanno vinto il proprio Gruppo A davanti al Liverpool con cinque vittorie e una sola sconfitta, tra l’altro proprio all’ultimo turno, mentre i nerazzurri hanno eliminato il Barcellona e si sono posizionati secondi in classifica dietro al Bayern Monaco nel Gruppo C, così come il Milan, alle spalle del Chelsea nel Gruppo E.

Le nazioni con maggior numero di qualificate agli ottavi di finale sono Germania e Inghilterra, rispettivamente con quattro club nella fase finale, visto che si sono qualificate anche il Manchester City, passeggiando nel Gruppo G, davanti al Borussia Dortmund, il Tottenham, che ha vinto il Gruppo D proprio all’ultimo turno, con l’Eintracht Francoforte secondo, e e il Lipsia, che ha chiuso alle spalle dei campioni in carica del Real Madrid nel Gruppo F.

Le sorprese sono sicuramente le due portoghesi, Benfica e Porto, come teste di serie, vincitrici del Gruppo H, con la Juventus eliminata e il PSG secondo, e B, con la cenerentola Brugge seconda e l’Atletico Madrid eliminato inaspettatamente al primo turno.

Il sorteggio potrebbe regalare una sfida abbordabile al Napoli, che come vincitrice del proprio girone potrà pescare Brugge, Borussia Dortmund, Eintracht Francoforte, Lipsia o PSG.

Discorso diverso per Inter e Milan, attese ad un’urna sicuramente impegnativa contro Benfica, Manchester City, Porto, Real Madrid, Tottenham e Chelsea, per i nerazzurri, o Bayern Moanco, per i rossoneri.

Si ricorda che le squadre che si sono affrontate già nel girone o della stessa nazionalità non potranno affrontarsi, mentre le squadre teste di serie giocheranno la sfida di ritorno in casa ed è stata eliminata la regola del gol in trasferta, per cui se una doppia sfida finisce in parità nel tempo regolamentare si procederà con i supplementari e, nel caso, i calci di rigore.

Le gare d’andata si disputeranno il 14, il 15, il 21 e il 22 febbraio, mentre quelle di ritorno si giocheranno il 7, l’8, il 14 e il 15 marzo in quello che si prospetta solo come il primo turno della fase finale ad eliminazione diretta verso la finale all’Ataturk Olympic Stadium di Istanbul, in programma 10 giugno 2023, famoso per il famoso 3-3 tra Liverpool e Milan, con la vittoria inglese ai calci di rigore.

Regolamento Sorteggio Ottavi di finale Champions League:

Le squadre saranno suddivise in due fasce: la prima costituita dalle vincitrici dei propri gironi, la seconda con le seconde classificate. Ovviamente, le squadre che hanno disputato lo stesso girone e squadre della stessa federazione nazionale non potranno sfidarsi in questo turno. Inoltre, le squadre teste di serie giocheranno il ritorno in casa.

Le squadre nel Sorteggio Ottavi di finale Champions League:

Vincitrici dei gironi (teste di serie)

Bayern (GER)

Benfica (POR)

Chelsea (ENG)

Man City (ENG)

Napoli (ITA)

Porto (POR)

Real Madrid (ESP)

Tottenham (ENG)

Seconde classificate (non teste di serie)

Club Brugge (BEL)

Dortmund (GER)

Frankfurt (GER)

Inter (ITA)

Leipzig (GER)

Liverpool (ENG)

Milan (ITA)

Paris Saint-Germain (FRA)

Come vedere Sorteggio Ottavi di finale Champions League in Diretta TV e Streaming Live:

Evento : Sorteggio Ottavi di finale Champions League 2022-2023

: Sorteggio Ottavi di finale Champions League 2022-2023 Data : Lunedì 7 Novembre 2022

: Lunedì 7 Novembre 2022 Orario : 12:00

: 12:00 Canali TV : Canale 20, Sky Sport 24 (canale 200 su Sky) e Sky Sport Football (canale 203 su Sky)

: Canale 20, Sky Sport 24 (canale 200 su Sky) e Sky Sport Football (canale 203 su Sky) Streaming: Amazon Prime Video (app), Mediaset Play (app), Sportmediaset.it (sito), Sky Go (app), e Uefa.com (sito)

Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 24 HD Canale 200 e Sky Sport Football HD Canale 203 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Ma sarà possibile vedere la partita anche in chiaro sul digitale terreste su Canale 20 HD.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League in diretta streaming live.

Mentre è possibile vedere il sorteggio in diretta streaming live su pc e dispositivi mobile, come tablet e smartphone, anche sul sito Sportmediaset.it, semplicemente collegandosi alla home page, e su Amazon Prime Video, utilizzando l’applicazione sui dispositivi mobili o su pc.

Calendario e date Ottavi di finale Champions League:

Ottavi di finale: 14/15/21/22 febbraio e 7/8/14/15 marzo 2023

Quarti di finale: 11/12 e 18/19 aprile 2023

Semifinali: 9/10 e 16/17 maggio 2023

Finale: 10 giugno 2023