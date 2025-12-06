Sorteggio Mondiale 2026: l’Italia scopre il proprio girone potenziale con Canada, Qatar e Svizzera

Mondiali - Stadiosport.it

Il sorteggio della fase a gironi del Mondiale 2026 in Nord America si è svolto a Washington, in una cerimonia scenografica con ospiti di spicco come Donald Trump, Gianni Infantino, Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Lauryn Hill e i Village People. Un palcoscenico degno dell’appuntamento calcistico più atteso.

Tra le squadre che hanno conosciuto il proprio destino c’è anche l’Italia, almeno in forma potenziale: qualora gli Azzurri riuscissero a qualificarsi, saranno inseriti nel Gruppo B insieme a Canada, Qatar e Svizzera.

L’Italia non è ancora qualificata: serve un percorso playoff

Il cammino verso il mondiale non è semplice. L’Italia ha chiuso seconda nel suo girone di qualificazione dietro la Norvegia, condizione che l’ha costretta ai playoff per la terza edizione consecutiva.

La squadra di Gennaro Gattuso affronterà l’Irlanda del Nord in gara secca il 26 marzo. In caso di vittoria, gli Azzurri si giocheranno il pass mondiale in trasferta contro la vincente tra Galles e Bosnia-Erzegovina il 31 marzo. Questo percorso è indicato come “Pathway A”.

Perché l’Italia era nella quarta urna

Tutte le nazionali impegnate nei playoff sono state inserite in quarta fascia per il sorteggio. A differenza dei padroni di casa, entrati direttamente in Pot A, le altre posizioni sono state stabilite in base al ranking FIFA attuale. Se l’Italia avesse centrato la qualificazione diretta, sarebbe finita in Pot B, ottenendo un gruppo teoricamente più favorevole.

Il sorteggio completo del Mondiale 2026

Gruppo A: Messico, Sudafrica, Corea del Sud, vincente playoff europeo D

Gruppo B: Canada, vincente playoff europeo A, Qatar, Svizzera

Gruppo C: Brasile, Marocco, Haiti, Scozia

Gruppo D: Stati Uniti, Paraguay, Australia, vincente playoff europeo C

Gruppo E: Germania, Curaçao, Costa d’Avorio, Ecuador

Gruppo F: Paesi Bassi, Giappone, vincente playoff europeo B, Tunisia

Gruppo G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda

Gruppo H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Gruppo I: Francia, Senegal, vincente spareggio intercontinentale 2, Norvegia

Gruppo J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania

Gruppo K: Portogallo, vincente spareggio intercontinentale 1, Uzbekistan, Colombia

Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama

Il girone dell’Italia, qualora arrivasse la qualificazione, appare equilibrato ma insidioso, con Svizzera in forte crescita, un Canada competitivo e il Qatar che resta una variabile. Ora tutto dipende dai playoff: il sorteggio ha parlato, resta da conquistare il posto in scena.

