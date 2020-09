Sorteggio Gironi Champions League Diretta TV-Streaming Live 1-10-2020

Si scopriranno tutti gli accoppiamenti della fase a gironi di Champions League con il sorteggio di Nyon e gli avversari di Juventus, Inter, Atalanta e Lazio, che sarà visibile in diretta tv su Canale 5 HD e Sky Sport HD. E’ possibile vedere il sorteggio in diretta streaming live utilizzando i servizi Mediaset Play e Sky Go.

Alle ore 17.00 a Nyon, in Svizzera, andrà in scena il sorteggio per gli accoppiamenti della fase a gironi di Champions League.

E’ arrivato il momento della verità per le squadre italiane, che conosceranno i propri avversari. Questa volta a difendere la bandiera tricolore saranno i campioni nazionali della Juventus, i finalisti della seconda coppa europa dell’Inter, la confermatissima Atalanta e la Lazio, che torna dopo tantissimi anni a calcare il maggiore palcoscenico internazionale.

A causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del contagio del Coronavirus, al secolo Covid-19, almeno per il momento, le partite disputeranno a porte chiuse e sono state confermate le cinque sostituzioni a partita, ma con distinte di ventitré giocatori.

La fase a gironi inizierà il 20 e il 21 ottobre e la finale è prevista il 29 maggio 2021 all’Ataturk Stadium di Istanbul, in Turchia, che avrebbe dovuto ospitare la finale della scorsa edizione, poi saltata e spostata in Portogallo a Lisbona nell’inedita Final Eight vinta dal Bayern Monaco, detentore del triplete, diventato poi cinquina.

Saranno proprio i bavaresi i grandi favoriti per la vittoria finale, ma non sarà l’unico pericolo per tre delle quattro squadre italiane, che partiranno in terza fascia, mentre i bianconeri sono confermati in prima fascia, che la mette in serie pericolo a causa della presenza di tante big in seconda fascia.

Regolamento Sorteggio Gironi Champions League:

Gli accoppiamenti della fase a gironi di Champions League si stabiliscono attraverso urne, in cui sono presenti le squadre divise per teste di serie, mediante il coefficiente oppure tramite le squadre qualificate dagli spareggi dei preliminari e per titoli vinti nella scorsa stagione.

Ci sono quattro urne e ogni girone, in totale otto, sarà formato da una squadra per ogni urna. In prima fascia ci saranno i campioni in carica, i vincitori della UEFA Europa League e i campioni delle sei federazioni ai primi posti nel ranking. Ma non possono essere sorteggiate nello stesso girone squadre della stessa federazione nazionale.

Durante la giornata dedicata al sorteggio ci saranno anche le premiazioni per la squadra dell’anno, il miglior giocatore e il miglior allenatore, oltre a tutti gli altri premi UEFA.

Al termine della fase a gironi e delle sei giornate, le prime due classificate si qualificheranno agli ottavi di finale, partecipando poi al sorteggio di dicembre.

Mentre le otto terze classificate scenderanno in Europa League e disputeranno i sedicesimi di finale, i cui avversari saranno noti lo stesso giorno.

Le squadre nel Sorteggio Gironi Champions League:

Fascia 1: Bayern Monaco, Siviglia, Real Madrid, Liverpool, Juventus, Psg, Zenit St Pietroburgo, Porto.

Fascia 2: Barcellona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Chelsea, Ajax.

Fascia 3: Dinamo Kiev, Lipsia, Inter, Olympiacos, Lazio, Atalanta, Salisburgo, Krasnodar

Fascia 4: Lokomotiv Mosca, Marsiglia, Club Brugge, Borussia Mönchengladbach, Midtjylland, Istanbul Basaksehir, Rennes, Ferencvaros.

Come vedere Sorteggio Gironi Champions League in Diretta TV e Streaming Live:

Il sorteggio dei gironi di Champions League sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1 HD Canale 201, Sky Supercalcio HD Canale 206 e Sky Calcio 1 HD Canale 251 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Ma sarà possibile vedere la partita anche in chiaro sul digitale terreste su Canale 5 HD.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare il sorteggio dei gironi di Champions League in diretta streaming live.

Mentre è possibile vedere la partita in diretta streaming live su pc e dispositivi mobile, come tablet e smartphone, anche sul sito Sportmediaset.it, semplicemente collegandosi alla home page.

Calendario e date Gironi Champions League:

Il calendario della stagione

Fase a gironi

Giornata 1: 20/10/2020–21/10/2020

Giornata 2: 27/10/2020–28/10/2020

Giornata 3: 03/11/2020–04/11/2020

Giornata 4: 24/11/2020–25/11/2020

Giornata 5: 01/12/2020–02/12/2020

Giornata 6: 08/12/2020–09/12/2020

Fase a eliminazione diretta

Ottavi di finale: 16/02/2021–17/03/2021

Quarti di finale: 06/04/2021–14/04/2021

Semifinali: 27/04/2021–05/05/2021

Finale: 29/05/2021

