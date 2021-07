Sorteggio Calendario Serie A 2021-2022: data, ora, dove vederlo in TV e Diretta Streaming

Sorteggio Calendario Serie A: domani, a partire dalle 17:00, con diretta esclusiva su DAZN conosceremo il calendario della Serie A 2021-2022 che scatterà domenica 22 agosto 2021 e terminerà domenica 22 maggio 2022.

Mentre l’Italia sta ancora festeggiando la vittoria ad Euro 2020 della Nazionale di Roberto Mancini, ecco che si torna a parlare di campionato con il sorteggio del calendario della prossima Serie A che inizierà domenica 22 agosto (molto probabilmente sabato 21 o addirittura venerdì 20 con i consueti anticipi) e terminerà domenica 22 maggio 2022.

Una Serie A che vedrà l’Inter del neo allenatore Simone Inzaghi partire con lo scudetto cucito sul petto e Juventus, Milan, Roma, Atalanta e Lazio pronte a spodestare i nerazzurri dal trono d’Italia. Quello che partirà, come detto, il 22 agosto, sarà un campionato ai cui nastri di partenza ci saranno anche Massimiliano Allegri, richiamato sulla sponda bianconera del Po dopo il 4° posto della stagione scorsa e José Mourinho, nuovo allenatore della Roma, che torna in Italia a distanza di 11 anni dalla fine della sua avventura con l’Inter.

Di nuovo a bordo campo anche Luciano Spalletti, che prende il posto di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli, e Maurizio Sarri scelto da Lotito per guidare la sua Lazio. La Serie A 2021-2022 sarà quindi il campionato di Salernitana e Venezia che tornano nella massima serie rispettivamente dopo 22 e 19 anni dall’ultima partecipazione.

Sorteggio Calendario Serie A 2021-2022.

Sorteggio calendario Serie A: mercoledì 14 luglio 2021 dalle ore 17:00 in esclusiva su DAZN

La Serie A 2021-2022 è quindi pronta a partire. Il primo passo che segnerà l’inizio della nuova stagione sarà il sorteggio del calendario che si terrà domani, mercoledì 14 luglio 2021, a partire dalle ore 17:00. La cerimonia che precederà il sorteggio e dunque il sorteggio stesso, verranno trasmessi in esclusiva su DAZN che, come ricorderete, ha acquistato i diritti per trasmettere in esclusiva tutte le partite di Serie A (3 in co-esclusiva con Sky) per le prossime 3 stagioni. (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024).

La diretta del sorteggio sarà visibile su ogni smart tv tramite l’app di DAZN, scaricabile anche su dispositivi mobili android e iOS sui vari PC, smartphone e tablet.

Calendario Serie A: le date ufficiali della stagione 2021-2022

Serie A

Inizio: domenica 22 agosto 2021 (possibili anticipi venerdì 20 e/o sabato 21).

Fine: domenica 22 maggio 2022.

Turni infrasettimanali: mercoledì 22/09/2021, mercoledì 27/10/2021, mercoledì 01/12/2021, mercoledì 22/12/2021 giovedì 06/01/2022.

Soste: domenica 05/09/2021 gare squadre nazionali, domenica 10/10/2021 gare squadre nazionali, domenica 14/11/2021 gare squadre nazionali, da domenica 26/12/2021 a domenica 02/01/2022 pausa natalizia, domenica 30/01/2022 gare squadre nazionali, domenica 27/03/2022 gare squadre nazionali.



Turno Preliminare: domenica 08/08/2021.

Trentaduesimi: domenica 15/08/2021.

Sedicesimi: mercoledì 15/12/2021.

Ottavi di finale: mercoledì 12/01/2022.

Ottavi di finale: mercoledì 19/01/2022.

Quarti di finale: mercoledì 09/02/2022.

Semifinali (andata): mercoledì 02/03/2022.

Semifinali: (ritorno) : mercoledì 20/04/2022.

Finale: mercoledì 11/05/2022.



Da definire.



