Sorteggio Calendario Serie A 2020-21 come vederlo in Diretta Streaming e TV

Alle ore 12:00 di mercoledì 2 settembre verrà effettuato il sorteggio del Calendario del Campionato di Serie A 2020-2021 e sarà trasmesso in diretta Streaming sul canale youtube della Lega Serie A ed in diretta TV su Sky Sport Serie A.

Saranno svelate le 38 giornate del prossimo campionato italiano di calcio che prenderà il via il 19 settembre e si concluderà il 23 maggio per dare spazio agli europei di calcio.

Diversamente da come avveniva nelle passate stagioni il sorteggio del campionato sarà effettuato all’ora ri pranzo e non di pomeriggio con una cerimonia ridotta ai minimi termini per le restrizioni imposte dai decreti anti-Covid.

Non ci sarà infatti nessuna sfilata di presidenti o dirigenti negli studi televisivi di Sky come avveniva negli scorsi anni.

Squadre Serie A 2020-2021 (Fonte: twitter.com/SerieA)

Diretta Tv e Streaming Sorteggio Calendario Serie A 2020-21:

Sarà possibile vedere il sorteggio del nuovo campionato di Serie A 2020-2021 dalle ore 12:00 di mercoledì 3 settembre in diretta Streaming su Youtube sul canale ufficiale Serie A Tim su smart tv, pc, smartphone e tablet.

Inoltre gli abbonati a Sky potranno guardare il sorteggio del Campionato di Serie A 2020-21 in diretta tv sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 24 ed in diretta streaming attraverso l’App Sky Go.

Modalità di Sorteggio del Calendario Serie A 2020-2021:

Il campionato di Serie A 2020-21 prenderà il via il 19 e 20 settembre con esclusione di Inter e Atalanta che beneficeranno di qualche giorno di riposo in più per essere andate più avanti nelle competizioni europee.

Nell’edizione 2020-2021 del Campionato di Serie A saranno in programma ben 6 turni infrasettimanali: mercoledì 16 dicembre, mercoledì 23 dicembre, mercoledì 6 gennaio, mercoledì 3 febbraio, mercoledì 21 aprile e mercoledì 12 maggio.

Le soste invece saranno soltanto 3 tutte per gli impegni della nazionale:

domenica 11 ottobre, domenica 15 novembre e domenica 28 marzo 2021.

Il campionato terminerà il 23 maggio 2021 e poi ci saranno gli europei di calcio.

Regole Sorteggio Calendario Serie A Tim 2020-21:

Alla prima giornata e nei tre turni infrasettimanali non ci potranno essere derby e scontri diretti tra Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma.

Inoltre è stabilito che gli scontri diretti tra le 5 big si dovranno disputare in giornate diverse.

Inoltre la stessa partita non potrà essere giocata alla stessa giornata della scorsa stagione ed in particolare alla prima e ultima giornata non si potranno incontrare squadre che si sono già incontrrate alla prima e ultima giornata delle scorse due stagioni.

Infine le squadre che parteciperanno alla Champione League ed Europa League non potranno incontrarsi tra loro in campionato nelle giornate che si trovano a ridosso di un turno di Europa e Champione League.

La Coppa Italia si giocherà di mercoledì come di consueto ed il primo turno eliminatorio sarà il 23 settembre, secondo turno 30 settembre, terzo 28 ottobre, quarto 25 novembre.

Ottavi di ginale di Coppa Italia 13 e 20 gennaio 2021, quarti di finale il 27 gennaio, semofinale andata 10 febbraio e ritorno 3 marzo.

Finale Tim Cup 2020-21 il 19 maggio.

DATE CALENDARIO SERIE A 2020/2021

19/20 settembre: 1ª giornata

26/27 settembre: 2ª giornata

3/4 ottobre: 3ª giornata

17/18 ottobre: 4ª giornata

24/25 ottobre: 5ª giornata

31 ottobre/1 novembre: 6ª giornata

7/8 novembre: 7ª giornata

21/22 novembre: 8ª giornata

28/29 novembre: 9ª giornata

5/6 dicembre: 10ª giornata

12/13 dicembre: 11ª giornata

16 dicembre: 12ª giornata Serie A (turno infrasettimanale)

19/20 dicembre: 13ª giornata

23 dicembre: 14ª giornata (turno infrasettimanale)

3 gennaio: 15ª giornata

6 gennaio: 16ª giornata (turno infrasettimanale)

9/10 gennaio: 17ª giornata

16/17 gennaio: 18ª giornata

23/24 gennaio: 19ª giornata

30/31 gennaio: 20ª giornata

3 febbraio: 21ª giornata

6/7 febbraio: 22ª giornata

13/14 febbraio: 23ª giornata

20/21 febbraio: 24ª giornata

27/28 febbraio: 25ª giornata

6/7 marzo: 26ª giornata

13/14 marzo: 27ª giornata

20/21 marzo: 28ª giornata

3/4 aprile: 29ª giornata

10/11 aprile: 30ª giornata

17/18 aprile: 31ª giornata

21 aprile: 32ª giornata (turno infrasettimanale)

24/25 aprile: 33ª giornata

1/2 maggio: 34ª giornata

8/9 maggio: 35ª giornata

12 maggio: 36ª giornata (turno infrasettimanale)

15/16 maggio: 37ª giornata

22/23 maggio: 38ª giornata

Squadre Partecipanti al Campionato Serie A 2020-21:

ATALANTA

BENEVENTO

BOLOGNA

CAGLIARI

CROTONE

FIORENTINA

GENOA

INTER

JUVENTUS

LAZIO

MILAN

NAPOLI

PARMA

ROMA

SAMPDORIA

SASSUOLO

SPEZIA

TORINO

UDINESE

VERONA

