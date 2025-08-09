Sonego – Bergs: Pronostici, ultime notizie, dove vederla

Informazioni Match

Torneo: ATP Masters 1000 Cincinnati

Superficie: Cemento

Turno: 1/32 finale (primo turno)

Data e orario: 9 agosto 2025, ore 23:45

Ranking ATP: Sonego n.36 – Bergs n.54

Lorenzo Sonego: Un 2025 di alti e bassi

L’italiano attraversa una stagione caratterizzata da grande discontinuità. Con un bilancio negativo di 15-19 vittorie-sconfitte, Sonego ha faticato a trovare il ritmo giusto, subendo ben nove eliminazioni ai turni d’esordio.

Tuttavia, quando conta davvero, il tennista torinese ha dimostrato di saper alzare il livello. I momenti migliori della stagione sono arrivati nei tornei più prestigiosi: quarti di finale agli Australian Open e ottavi a Wimbledon rappresentano i picchi di rendimento che gli hanno permesso di mantenere un ranking di tutto rispetto.

Il problema Masters

Se nei Grand Slam Sonego ha saputo esprimere il suo miglior tennis, negli eventi Masters la musica cambia drasticamente. In sei partecipazioni stagionali, ha conquistato appena tre vittorie complessive, di cui solo due sul cemento (Miami e Toronto).

A Cincinnati, la storia recente non sorride all’italiano: dopo gli ottavi del 2021, nelle successive quattro partecipazioni non è mai andato oltre il secondo turno, con due eliminazioni al debutto.

Zizou Bergs: Dalla finale alla crisi, ora la ripresa

Il tennista belga aveva sfiorato il momento più importante della carriera pochi mesi fa, raggiungendo la finale sull’erba di ‘s-Hertogenbosch. Quella sconfitta in finale contro Gabriel Diallo ha però scatenato una crisi profonda: sei sconfitte consecutive che hanno minato le certezze del giocatore.

La rinascita è iniziata proprio qui a Cincinnati, dove Bergs ha interrotto la striscia negativa superando Jacob Fearnley al primo turno. Un successo che può rappresentare la svolta per ritrovare fiducia e continuità.

Esperienza Masters limitata

Nei tornei Masters, Bergs ha un bilancio di 1-3 nei secondi turni, con l’ultima vittoria che risale a marzo contro Andrey Rublev a Miami. L’inesperienza a questo livello potrebbe pesare contro un avversario che, nonostante le difficoltà, conosce bene questi palcoscenici.

Punti di forza Sonego:

Esperienza nei grandi tornei

Qualità del dritto e varietà di colpi

Capacità di alzare il livello nei momenti decisivi

Punti di forza Bergs:

Servizio efficace e gioco aggressivo

Motivazione dopo la vittoria al primo turno

Minore pressione da outsider

Il pronostico

Si prospetta un match estremamente equilibrato tra due giocatori che arrivano da periodi complicati. Sonego parte leggermente favorito grazie al ranking superiore e all’esperienza, ma Bergs ha dimostrato di poter competere ad alto livello.

L’esito dipenderà da chi riuscirà a gestire meglio la pressione e trovare continuità nel proprio gioco. Con uno scontro diretto a 0-0, ogni precedente è inutile: vincerà chi avrà maggiore lucidità mentale.

Previsione: Match molto combattuto, probabile che si decida al terzo set. Leggero vantaggio per Sonego, ma Bergs può sorprendere.

Dove vedere il match

Il match sarà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW TV. Per gli appassionati, sarà disponibile anche il live score sui principali siti specializzati.

L’orario di inizio alle 23:45 italiane rende questo uno degli incontri serali più interessanti del programma, perfetto per concludere una giornata ricca di tennis di qualità a Cincinnati.

La sfida tra Sonego e Bergs promette spettacolo: due giocatori in cerca di riscatto si affrontano in un match che potrebbe segnare una svolta nelle rispettive stagioni.