Snai scommesse sportive: recensione ed opinioni

Snai è definito come uno dei più grandi gruppi di scommesse sportive, conosciuto da tutti gli Italiani, anche dagli appassionati di casinò online. La società opera sul mercato italiano dal 1990 e sul web dal 2008.

Informazioni SNAI

Nome società Snaitech Spa, Piazza della Repubblica 32, 20124 Milano Regolamentazione AAMS – 15215 Numero totale giochi Oltre 170 Fornitore Software Playtech Bonus di Benvenuto Max. 1000 € Servizio clienti Telefono E-mail form Software dei giochi Playtech – NetEnt App mobile Ottima Payout stimato Intorno al 90%

Vantaggi:

account unico per tutti i giochi grazie alla SNAI Card;

sito ben strutturato;

licenza ADM;

privacy e sicurezza garantiti;

live betting;

eventi in streaming;

scommettesse con mobilità;

ottima assistenza clienti;

iter registrazione semplice;

bonus alti;

condizioni eque;

giochi Playtech, NetEnt e Aristocrat;

ottimi bonus reali;

sito ottimizzato per tablet e smartphone.

Svantaggi:

Pochi ma semplici metodi di pagamento;

troppe sezioni sul sito.

Opinioni e considerazioni su SNAI

Molte sono oggi le opinioni e le considerazioni ottime in merito alla SNAI. Analizzandole tutte abbiamo scoperto che questa piattaforma propone per tutti i suoi clienti una piattaforma semplice e veloce, sicura e attraente dove tutti possono giocare online.

Al momento sono presenti oltre 170 giochi progettati da Playtech conosciuto e rispettato in tutto il mondo.

Anche le recensioni sono tutte molto positive considerando anche che si tratta di una piattaforma regolamentata che permette di giocare in modo responsabile. Tra i suoi punti di forza abbiamo:

Servizio clienti:

Fluidità web:

App mobile Snai.

Snai è una truffa?

Certamente no e questo lo potete ben comprendere dalla sua regolamentazione.

La piattaforma detiene licenza AAMS, rilasciata tantissimi anni fa e che permette di offrire servizio di giochi online come il casinò online o le scommesse sportive.

Oggi sono tanti i clienti che decidono di aprire un conto proprio con Snai.

Snaitech SpA, ha ottenuto la concessione n° 15215, rilasciata da AAMS. Questa per essere rilasciata, prevede che la società gestore rispetti determinati requisiti.

Snaitech SpA ottempera alle normative antiriciclaggio e collabora in maniera molto attenta con le Autorità competenti.

Cosa offre Snai?

Al momento, Snai propone un’offerta davvero unica, di grande qualità, tramite una piattaforma semplice che copre tutto l’arco di intrattenimento previsto dal gambling online. Qui è possibile anche scegliere tra:

Giochi da tavolo;

Videopoker;

Bingo;

Poker room;

Slot;

Scommesse sportive;

Burraco;

Scopa.

Casino Online

Questa sezione propone diversi giochi online, con sezioni interamente dedicate alle slot. All’interno della sezione sono presenti:

Frankie Dettori Magic Seven Jackpot;

Klondike Fever;

Superman II;

Fruit Shop;

Giochi di carte: Blackjack; Baccarat; Tequila Poker; Casino Holdem;

Roulette;

Casino live.

Scommesse Sportive

Questa sezione è da anni, considerata come il punto di riferimento per molti italiani per tutti gli eventi sportivi.

L’offerta di questo allibratore sono di altissimo profilo con tutti gli eventi di grande portata, come:

calcio europeo;

calcio italiano;

tennis internazionale;

sport minori della Cina, Indonesia, Bolivia o Tunisia, ecc;

basket;

tennis;

volley;

hockey su ghiaccio;

pallamano;

baseball;

calcio a 5;

motori;

golf;

pallamano;

cricket;

sci alpino;

snooker;

football Americano;

baseball;

freccette;

criket.

Poker

La poker room di Snai è un’eccellente area gioco ed offre una costante varietà di tornei.

Il poker è pensato per tutti i giocatori che vogliono partecipare ai tantissimi tornei classici a montepremi garantito, cui si aggiungono eventi speciali come l’Explosive Sunday, con premi che arrivano a 25.000 euro.

Bingo

Questa sezione è suddivisa in sei sale con ricchi jackpot e funzionalità grafiche avvincenti. Qui si trovano:

Bhotel;

Paris Cafe;

Music Hall;

Pegaso;

Andromeda;

Cassiopea.

Bonus Snai 100% fino a 1000 €

Questa sezione riguarda i bonus di benvenuto in linea con le offerte disponibili nel nostro territorio, offrendo un bonus pari ad un massimo del 100% fino ad arrivare a 1000 €.

Caratteristiche del bonus

Bonus di Benvenuto 10 € + fino a 1000 € Condizioni del Bonus Importo variabile a seconda del gioco su cui si utilizza Validità 7 giorni

Altre promozioni

In aggiunta al bonus pari al 100% del deposito effettuato, i neo iscritti avranno diritto all’accredito di 10 € a seguito della conferma del proprio documento, senza la necessità di dover effettuare un deposito.

Il premio viene erogato in relazione alle puntate effettuate nella prima settimana di iscrizione. Questo bonus viene accreditato entro 5 giorni dall’effettiva richiesta.

Al fine di partecipare alle promozioni è necessario effettuare un primo deposito da almeno 10 euro.

Ricordiamo infine che il bonus non è prelevabile e le vincite derivate da esso possono invece essere ritirate.

L’offerta dei bonus Snai non si esaurisce con le promozioni di benvenuto.

Come effettuare la registrazione account su SNAI

Al fine di operare si deve possedere un proprio account, disponibile seguendo i punti riportati:

Collegarsi su Snai.it;

Cliccare su Registrati;

Compilare il form di registrazione;

Scegliere il bonus di benvenuto;

Caricare il documento d’identità: Carta d’identità; Patente; Passaporto;

Confermare il conto.

Come effettuare pagamenti e prelievi con Snai

Ricordiamo che il versamento minimo previsto è di 15 euro. Al momento le tipologie di deposito e prelievo prevedono uno dei seguenti sistemi:

Paypal;

Mastercard;

Visa;

Bonifico bancario;

Postepay;

Skrill;

Paymat.

SNAI: Servizio Clienti

Tutto il sistema incentrato sul servizio clienti è ben strutturato e ben composto, anche se al momento è possibile contattarlo solo ed esclusivamente compilando il modulo, cui si accede attraverso la sezione “contatti” della pagina web dell’operatore.

Piattaforma Snai

Snai si presenta con un sito web molto ben ragionato, con una struttura semplice, dalla navigazione facile e dinamicità.

Tutto il portale della Snai è incentrato su una misura chiara, dove la barra principale dell’homepage ha tutte le sezioni di gioco, distribuendo in maniera lineare informazioni e spazi di promozione.

Anche l’app mobile Snai è semplice e intuibile.

L’app di Snai ha un ottimo livello di funzionalità che lo contraddistingue con caratteristiche uniche:

Rapidità;

Semplicità;

Fluidità.

SNAI: considerazioni finali

Snai lo possiamo considerare, sula base di quanto detto in questa recensione, come uno dei migliori casinò online, presente oggi in Italia, che offre differenti soluzioni di gioco.

Molto apprezzato da tutti i giocatori, principianti ed esperti, offre moltissimi sistemi per giocare online ed una piattaforma semplice e dinamica. Davvero una piattaforma semplice per scommettere.

Possiamo anche dire che si tratta di uno dei portali più amati dai bookmaker.

Votazione finale

Piattaforma Snai 9/10 Bonus 8/10 Giochi 8/10 Metodi pagamento 9/10 Qualità del servizio 8/10 Palinsesto scommesse 9/10 Quote 9/10 Servizio Clienti 8/10 Streaming e live 9/10

