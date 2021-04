Ufficiale, diritti TV: triennio Serie B 2021-2024 su SKY

Sky si aggiudica ufficialmente l’esclusiva della Serie B per il prossimo triennio. Dopo aver perso i diritti per la serie A, la pay tv avrà il campionato cadetto , oltre che già l’esclusiva delle coppe europee. Un buon traguardo per Sky dopo lo smacco di DAZN.

Sky riesce a recuperare colpi. Quello della Serie A è stata un duro colpo per la pay-tv di Comcast. DAZN, infatti, ha acquistato i diritti per la Serie A per il prossimo triennio. Una grave perdita per uno degli operatori di pay TV più redditizio d’Europa. Sky, però, ha in esclusiva la Champions League, Europa League ed anche la neonata Conference League.

Adesso, però, la sua offerta si arricchisce sempre di più. Ritorna, infatti, la Serie B che in questi anni è stata un’esclusiva della piattaforma di DAZN. Una vittoria importante per Sky che guadagna terreno acquistando, oltre che la Premier League, anche il campionato cadetto italiano.

Sky, arriva la Serie B

Sono 380 i match in totale del triennio 2021/24 esclusi anche i playout e playoff. L’adesione è arrivata sia per le piattaforme satellitari che per quelle digitali. All’offerta, come ha affermato la Lega B in una nota, potrebbero anche aggiungersi altri operatori. Sky, quindi, rinforza il pacchetto calcio e sport offrendo un’ampia scelta ai propri abbonati.

