Siviglia, un positivo in squadra: tra una settimana c’è la gara con la Roma

Il club ha sospeso gli allenamenti e isolato il soggetto in questione

Allarme in casa Siviglia. Il club spagnolo ha infatti comunicato che un giocatore della squadra è positivo al Covid-19. Del soggetto in questione non è stato fatto il nome, ma si sa che, come da regolamento, è stato posto in isolamento domiciliare. Il Siviglia ha poi fatto sapere che, dai primi accertamenti, il giocatore sia asintomatico.

NORME RISPETTATE – Rispettando le norme previste in Spagna, qualora si fosse verificato un caso di positività, la società ha sospeso gli allenamenti e sanificato il centro sportivo. Inoltre, tutto il personale si è sottoposto a due tamponi: il primo è risultato negativo, mentre per sapere i risultati del secondo bisogna aspettare domani. Nel caso in cui anche i risultati del secondo tampone dovessero dare esito negativo, la squadra potrà riprendere gli allenamenti già da domani. Allenamenti che servono per preparare gli ottavi di finale di Europa League contro la Roma in programma giovedì prossimo alle 18:55. Di sicuro il Siviglia non avrà a disposizione il giocatore infetto.

IL CASO – L’ultimo periodo non è dei più felici per il club andaluso. Negli ultimi giorni, infatti, la squadra dell’ex Monchi ha dovuto affrontare il caso Banega. L’argentino ex Inter era stato infatti pizzicato senza mascherina in una discoteca di Valencia, città in cui è recentemente scoppiato un focolaio.

IL COMUNICATO – Questo il testo del comunicato: “Il Siviglia comunica che dopo i test effettuati domenica sui giocatori, un membro della prima squadra è risultato positivo al Covid-19. La persona colpita è asintomatica, in buona salute ed è isolata a casa. Il club ha immediatamente allertato le autorità sportive e sanitarie, sospendendo in misura preventiva l’allenamento della squadra per svolgere attività di sanificazione presso le strutture“.





©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS