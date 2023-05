Siviglia – Juventus , dove vedere il match valido per il ritorno delle semifinali dell’Europa League. La partita si giocherà giovedì 18 maggio alle ore 21:00 presso l’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia. Siviglia–Juventus sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport, oltre che in diretta Streaming su DAZN, su Now e Sky Go per gli abbonati ad entrambe le piattaforme.

Siviglia-Juventus, ritorno delle semifinali di Europa League 2022/23

Siviglia-Juventus. Il match d’andata è stato alquanto faticoso per i bianconeri, che sono riusciti a recuperare lo svantaggio in extremis, nei minuti di recupero. Un pareggio che consente loro di affrontare la situazione con un po’ più di tranquillità, in trasferta in una terra calda e ricca di passione.

Dovrà cambiare atteggiamento la formazione bianconera. Il tecnico subito dopo la partita ha voluto sottolineare, comunque, anche i meriti della sua squadra fino al goal dei rivali:

“E’ stata una buona partita fino al gol loro, abbiamo sbagliato scelte negli ultimi trenta metri quando sembrava facile arrivare in porta, invece abbiamo forzato la giocata. Poi ci siamo disuniti e sapevamo che il Siviglia è una squadra esperta che sta in campo sempre con la testa giusta. Siamo stati bravi a non fare ulteriori danni e andare sotto 2-0. Tutti i ragazzi hanno fatto bene con voglia di vincere: i quattro davanti hanno corso come forsennati”.

Siviglia-Juventus. Il Siviglia di Mendilibar sta ottenendo ottimi risultati anche in campionato. Solo che pare essersi svegliato un po’ tardi, visto che diventa difficile ottenere un posto in Europa League per il prossimo anno. In compenso in coppa sta regalando ottime soddisfazioni ai tifosi, in un trofeo che ha conquistato per ben 6 volte nella sua storia.

Il tecnico spagnolo predilige un utilizzo molto marcato dei terzini in fase di spinta, quando la squadra deve sfondare la difesa avversaria. Perciò i bianconeri dovranno stare attenti alle rispettive zone esterne, con Kostic che è meno propenso in fase arretrata rispetto al suo corrispettivo sulla destra, Cuadrado.

I traversoni son spesso utilizzati dalla formazione andalusa per riuscire a segnare, meno i tiri da fuori area in cui ci sono tre uomini specializzati in questa fase: Acuna,Gil e Suso

L’ultima partita prima della finale, è un match delicato dove si parte da una situazione di parità. Si giocherà in casa degli spagnoli, ma la Juventus ha già fatto vedere come in trasferta riesca a giocare meglio, in virtù del fatto che sono le formazioni avversarie a fare maggiormente la partita. È capitato con il Nantes, sperano si ripeta ancora in questa partita fondamentale per la stagione dei bianconeri.

Siviglia-Juventus dove seguirla in diretta TV e streaming

Partita: Siviglia-Juventus

Siviglia-Juventus Data: 18 maggio

18 maggio Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Sky Sport Uno (Canale 201) Sky Sport (Canale 252)

Streaming: Dazn, Sky Go, Now tv

Siviglia-Juventus, match valido per l’andata delle semifinali di Europa League sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN, sy Sky Go e Now Tv. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console. È possibile farlo sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Siviglia-Juventus sarà visibile anche in tv grazie al collegamento su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K per i suoi abbonati.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Su Sky, così come su TV8, potranno sentire gli ospiti in studio commentare i risultati e vedere gli highlights delle due semifinali di ritorno.

Siviglia Juventus dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Siviglia-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Siviglia Juventus le ultimissime

Allegri inserisce dal primo minuto Vlahovic assieme a Di Maria, con conferma di Gatti in difesa in appoggio di Danilo e Alex Sandro. Kostic e Cuadrado confermati nelle rispettive fasce.

Mendilibar, invece, schiera la sua formazione con un 4-2-3-1, con En-Nesyri punta centrale che ha già fatto male l’andata. La linea dei trequartisti formata da Montiel, Torres e Lamela.

Siviglia Juventus, le probabili formazioni

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bono; Navas, Baldé, Gudelj, Acuna; Rakitic, Fernando; Montiel, Torres, Lamela; En-Nesyri. Allenatore: Mendilibar.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Gatti, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Allegri