Sinner – Djokovic LIVE Diretta Streaming Semifinale Australian Open

Dove vedere la Semifinale degli Australian Open Sinner – Djokovic in Diretta Tv e Streaming:

La Semifinale degli Australian Open tra Sinner e Djokovic sarà trasmessa in Diretta Tv e Streaming da Eurosport, che detiene i diritti in esclusiva del torneo.

Il canale è visibile anche dagli abbonati di Sky Sport, DAZN e Discovery+.

Il match tra Sinner e Djokovic sarà trasmesso anche in chiaro sul digitale terrestre su TV9 canale numero Nove.

E’possibile vedere la partita tra Sinner e Djokovic anche in Diretta streaming sulle rispettive piattaforme utilizzando le relative applicazioni Sky GO, NOW, DAZN e il player di Eurosport su Discovery+.

Semifinale Sinner-Djokovic:

Ora l’azzurro guarda avanti. In semifinale lo attende Novak Djokovic, in una sfida di altissimo profilo in programma venerdì. Per Sinner è un altro passo verso la storia, sempre più vicino alla possibilità di conquistare il terzo titolo consecutivo in un grande appuntamento, confermandosi come uno dei protagonisti assoluti del tennis mondiale.

La semifinale degli Australian Open 2026 mette di fronte Jannik Sinner e Novak Djokovic, dando vita a uno scontro generazionale che ormai è diventato una costante nei grandi appuntamenti del tennis mondiale. Due campioni, due epoche a confronto, un solo obiettivo: riscrivere la storia dello Slam australiano.

A Melbourne, Djokovic continua ad aggiornare numeri già leggendari. Il serbo ha superato quota 100 vittorie nel tabellone principale e ha già sollevato il trofeo in dieci occasioni, un primato che rende il suo rapporto con l’Australian Open unico nel panorama del tennis.

Dall’altra parte c’è un Sinner sempre più padrone del torneo. L’azzurro ha vinto le edizioni 2024 e 2025 e nel 2026 ha allungato la propria striscia vincente a 19 successi consecutivi a Melbourne. Nei quarti di finale ha liquidato Ben Shelton con un netto 6-3; 6-4; 6-4, confermando uno stato di forma impressionante.

Il percorso di Djokovic verso la semifinale è stato invece più accidentato. Nei quarti, il serbo si è trovato sotto di due set contro Lorenzo Musetti, riuscendo a passare il turno solo a seguito del ritiro dell’italiano per un problema fisico. Una qualificazione sofferta, che però non riduce il peso specifico del campione serbo nei grandi match.

Ora Djokovic mette in gioco la sua corsa al titolo Slam numero 25, mentre Sinner vede sempre più vicino un altro traguardo storico: la terza finale consecutiva sul cemento della Rod Laver Arena, palcoscenico che negli ultimi anni lo ha consacrato definitivamente.

La semifinale del 2026 sarà anche un remake del 2024, quando proprio a Melbourne Sinner affrontò Djokovic in semifinale e lo superò in quattro set, aprendo la strada al suo primo titolo Slam. Due anni dopo, la rivalità si rinnova, con in palio non solo una finale, ma un altro capitolo di una sfida destinata a segnare un’epoca.

Dall’altra parte del tabellone Carlos Alcaraz affronterà Alexander Zverev nell’altra semifinale che si preannuncia combattuta e avvincente.

Jannik Sinner – Novak Djokovic, i precedenti e statistiche:

Sinner e Djokovic si trovano di fronte per l’11° volta,la 5° in un Torneo dello Slam.

Si trovarono in semifinale due anni fa agli Australian Open e Sinner vinse in 4 set.

Nel 2025 si sono trovati di fronte in due semifinali del Grande Slam e Sinner ha vinto in 3 set entrambi i match sia al Roland Garros che Wimbledon.

Sinner-Djokovic: i precedenti sorridono all’azzurro, cinque vittorie consecutive per Jannik

La semifinale del Six Kings Slam 2025 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic si presenta come un nuovo capitolo di una rivalità ormai entrata nella storia del tennis moderno. A sorpresa, il bilancio complessivo vede Sinner in vantaggio per 6-4 nei confronti diretti contro il campione serbo, un dato che conferma la crescita esponenziale del talento italiano negli ultimi anni.

Dalla semifinale delle ATP Finals 2023, Sinner non ha più perso contro Djokovic, mettendo insieme cinque successi consecutivi e imponendosi in alcuni dei tornei più prestigiosi del circuito. Nel 2025, l’azzurro ha infatti battuto il serbo in due occasioni memorabili: al Roland Garros, con un netto 6-4, 7-5, 7-6, e a Wimbledon, dove si è imposto con un autoritario 6-3, 6-3, 6-4.

Numeri che parlano chiaro: Sinner è oggi uno dei pochi giocatori in grado di mettere costantemente in difficoltà Djokovic, grazie a un tennis potente, preciso e sempre più maturo. La sfida di Riad promette quindi scintille, con l’azzurro deciso a confermare la propria supremazia e il fuoriclasse serbo pronto a tentare la rivincita.

2021 – Montecarlo, R32: Novak Djokovic b. Jannik Sinner 2-0 (6-4, 6-2)

2022 – Wimbledon, QF: Novak Djokovic b. Jannik Sinner 3-2 (5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2)

2023 – Wimbledon, SF: Novak Djokovic b. Jannik Sinner 3-0 (6-3, 6-4, 7-6 4 )

) 2023 – ATP Finals, RR: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 2-1 (7-5, 6-7 5 , 7-6 2 )

, 7-6 ) 2023 – ATP Finals, F: Novak Djokovic b. Jannik Sinner 2-0 (6-3, 6-3)

2023 – Coppa Davis, SF: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 2-1 (6-2, 2-6, 7-5)

2024 – Australian Open, SF: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 3-1 (6-1, 6-2, 6-7 6 , 6-3)

, 6-3) 2024 – Shanghai, F: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 2-0 (7-6 4 , 6-3)

, 6-3) 2025 – Roland Garros, SF: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 3-0 (6-4, 7-5, 7-6 3 )

) 2025 – Wimbledon, SF: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 3-0 (6-3, 6-3, 6-4)

