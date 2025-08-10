Sinner-Diallo, terzo turno Masters 1000 Cincinnati: orario, programma e dove vederla in diretta tv e streaming

Sinner - Diallo [3° Turno Masters 1000 Cincinnati]

Jannik Sinner torna protagonista sul cemento americano. Dopo aver conquistato il suo quarto titolo Slam a Wimbledon, il numero uno al mondo ha iniziato la difesa del titolo al Masters 1000 di Cincinnati con una prestazione autoritaria, superando Daniel Elahi Galan con un secco 6-1 6-1 al debutto. Un match praticamente perfetto, dominato in ogni aspetto: servizio preciso, colpi profondi e controllo totale degli scambi.

Il prossimo ostacolo sul cammino dell’azzurro è Gabriel Diallo, testa di serie numero 30, che si sta confermando tra le sorprese della stagione. Il canadese è un giocatore dotato di grande potenza, in particolare al servizio, e con un fisico imponente che gli consente di coprire bene il campo e colpire con aggressività.

Quando si gioca Sinner-Diallo

La sfida valida per il terzo turno si disputerà lunedì 11 agosto 2025. L’orario esatto verrà ufficializzato alla vigilia, ma è probabile che l’incontro rientri nella programmazione pomeridiana o serale italiana.

Precedenti tra Sinner e Diallo

Non ci sono precedenti ufficiali tra i due giocatori. Sarà quindi un confronto inedito, con Sinner favorito per ranking ed esperienza, ma chiamato a gestire un avversario dal gioco esplosivo.

Dove vedere il match in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport dedicati al tennis. Sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV, permettendo di seguire ogni punto anche da dispositivi mobili.

Montepremi Masters 1000 Cincinnati 2025

Il torneo mette in palio cifre importanti, con incrementi a ogni turno:

Primo turno: € 20.741

Secondo turno: € 30.780

Terzo turno: € 52.726

Ottavi di finale: € 90.109

Quarti di finale: € 165.051

Semifinali: € 289.956

Finalista: € 521.923

Vincitore: € 969.834

Sinner ha già assicurato il premio previsto per il terzo turno, ma l’obiettivo è chiaro: proseguire la corsa verso un’altra vittoria a Cincinnati e mantenere il primato mondiale. Una sfida da non perdere, che promette spettacolo e colpi di altissimo livello.