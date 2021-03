Calciomercato Milan: sfida alla Roma per Singo e Mukairu

Singo Milan. Continuano i sondaggi nel Milan per diversi giocatori. Gli ultimi due obbiettivi sarebbero Wilfried Singo del Torino e Paul Mukairu dell’Anderlecht. Sono due profili molto interessanti su cui il Milan sta lavorando. Ultimamente, però, si è intromessa anche la Roma che starebbe seguendo proprio gli stessi giocatori.

Il Milan continua ad aggiungere sempre nuovi giocatori per il prossimo anno. Dopo Riccardo Orsilini e Matteo Pessina, la lista si allunga sempre di più. La zona Champions League continua ad essere a portata di mano ed è l’obbiettivo minimo per poter puntare anche a grandi innesti per il prossimo calciomercato estivo. Su questo fronte il Milan si sta muovendo in anticipo.

In attesa di capire maggiormente alcuni sviluppi legati ai rinnovi, Paolo Maldini e Frederic Massara cercano già di accontentare Stefano Pioli. Il tecnico ex Fiorentina vorrebbe più garanzie e più scelte per quanto riguarda il proprio organico. Un nome, tra tutti, sembrerebbe far caso alla dirigenza rossonera: si tratta di Wilfried Singo.

Singo Milan, affondo nelle prossime settimane

Il giocatore del Torino si è sicuramente distinto per le sue giocate nella squadra di Davide Nicola, nonostante le grandi difficoltà dei granata. Il terzino ivoriano classe 2000 è un giocatore potente fisicamente e può giocare su tutta la fascia ed anche come centrale. L’ex Denguélé ha margini di crescita sorprendenti.

Il Milan lo sta monitorando costantemente e ci potrebbe essere un colloquio con Urbano Cairo dove si discuterà del riscatto di Meité ma anche di Singo. Il giocatore del Toro potrebbe essere anche uno dei primi nomi per il rimpiazzo di Dalot che quasi sicuramente ritornerà al Manchester United con cui partirà per il ritiro estivo.

Un altro nome interessante è quello di Paul Mukairu, esterno in prestito all‘Anderlecht dall’Antalyaspor. Però il Milan non è da solo, c’è anche la Roma che avrebbe puntato sia su Singo che sul nigeriano. I giallorossi, infatti, avrebbero offerto 4,5 milioni per Mukairu ma i turchi vogliono che venga pagata la clausola di 6 milioni. Continua, quindi, il duello a distanza tra Milan e Roma per i due giocatori.

