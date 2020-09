Shamrock Rovers-Milan Diretta TV- Streaming e Probabili formazioni (17-09-2020)

Partita insidiosa, ma già decisiva per il destino dei rossoneri. Non solo è fondamentale giocare l’Europa League, ma superare questa e le altre 2 partite significherebbe avere una diversa strategia sul mercato per quel che riguarda gli ultimi acquisti. Ibrahimovic ha recuperato e partirà dall’inizio.

Finalmente si gioca e il Milan ha già da parecchio tempo in testa questa partita. I rossoneri sono alla prima uscita ufficiale dopo 4 amichevoli in cui i ragazzi di Stefano Pioli hanno abbastanza convinto. Ci saranno però delle assenze, ma non devono essere degli alibi.

Lo Shamrock Rovers è già in pieno campionato e comanda già la classifica con 9 vittorie e 2 pareggi su 11 partite. I favori del pronostico sono per il Milan, ma gli irlandesi voglio cercare di sfruttare la miglior condizione fisica per poter ottenere una qualificazione ai danni dei più quotati avversari.

Shamrock Rovers-Milan, secondo turno preliminare di Europa League

Ultime sulle formazioni di Shamrock Rovers-Milan:

Stefano Pioli già da molti giorni sta provando la formazione titolare da opporre agli irlandesi. Mancheranno Romagnoli, Musacchio, Conti, Rebic e Leao. Ibrahimovic recupera e sarà al centro dell’attacco, supportato da Saelemaekers, Calhanoglu e Castillejo. In difesa confermata la coppia Kjaer-Gabbia. Tonali così come Brahim Diaz dovrebbe partire dalla panchina.

Un offensivo 3-4-3 dovrebbe essere presentato in campo da mister Stephen Bradley. Difesa a 3 formata da Grace, Lopes e Callan. Centrocampo composto da Finn, O’Neill, McEneff, Lafferty. In attacco il tridente Burke, Greene Marshall e Byrne

Probabili formazioni Shamrock Rovers-Milan:

SHAMROCK ROVERS (3-4-3) Mannus; Grace, Lopes, Callan; Finn, O’Neill, McEneff, Lafferty; Burke, Greene Marshall, Byrne.

MILAN (4-2-3-1) Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Castillejo; Ibrahimovic.

Come vedere Shamrock Rovers-Milan in Diretta TV e Streaming Live:

La sfida tra Shamrock Rovers e Milan sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sarà possibile guardare la partita su una smart tv scaricando l’app di DAZN o collegando il proprio televisore ad un supporto Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Applicazione scaricabile anche su una console PlayStation 4 o Xbox. In alternativa si potrà ricorrere all’app scaricabile su dispositivi come tablet e smartphone.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Shamrock Rovers-Milan:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Shamrock Rovers Milan in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.eADV.

Precedenti e statistiche:

E’ il primo confronto tra Shamrock Rovers e Milan. La squadra irlandese ha già giocato due partite contro una squadra italiana, avvenne 10 anni fa e fu tra andata e ritorno fu un 3-0 a favore della Juventus. Il Milan ha 2 precedenti contro una squadra irlandese, una vittoria e un pareggio contro l’Athlone Town nella Coppa UEFA 1975/76.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

