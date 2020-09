Shamrock Rovers-Milan 0-2 Voti, pagelle e analisi, Si comincia bene

I rossoneri guidati da stefano Pioli superano per 0-2 gli Irlandesi dello Shamrock Rovers con una rete per tempo di Ibrahimovic e Calhanoglu. Nonostante qualche calo dovuto alla condizione fisica attuale gli uomini di Pioli meritano ampiamente la vittoria e ora li attende la sfida in campionato con il Bologna.

Top 3 Milan:

Ibrahimovic 7 Il totem rossonero è sempre presente, basta la sua personalità a dare sicurezza al resto della squadra. Rompe subito il giaccio realizzando il suo primo gol stagionale. Il Milan ha bisogno di lui e lui ha bisogno del Milan.

Calhanoglu 7,5 Decisamente il migliore in campo della compagine rossonera, serve un bellissimo assit ad Ibrahimovic e sfrutta quello di Saelemaekers per realizzare lo 0-2 con una pregevole conclusione che si infila alle spalle del portiere avversario.

Donnarumma 7 Sempre sul pezzo nonostante le conclusioni pericolose dello Shamrock Rovers siano solo 2. Si fa trovare pronto e sicuro in entrambi casi. La grana del rinnovo va risolta al più presto. Donnarumma è un patrimonio del Milan e del calcio Italiano.

Flop 3 Milan:

Gabbia 5 Partita non all’altezza per il giovane centrale rossonero. Troppi errori ingenui e perde molto spesso i contrasti fisici. Deve ancora crescere i migliorare sotto tutti i punti di vista.

Castillejo 5,5 Ci mette la personalità e l’esperienza, ma perde molti contrasti e inoltre molto spesso perde ingenuamente il pallone nelle situazioni di contropiede e di 1 vs 1 contro l’avversario.

Shamrock Rovers-Milan 0-2

Top Shamrock Rovers:

Greene 6,5 Le conclusioni più pericolose degli Irlandesi partono dai suoi piedi, ma sulla sua strada trova un reattivo Donnarumma. Con Gabbia ha vita più facile, va in difficoltà quando lo contrasta Kjaer.

Lopes 6 Questa sera è stato il leader della difesa dello Shamrock, si rende protagonisti di bei duelli con Ibrahimovic e non dimostra timori reverenziali.

Flop Shamrok Rovers:

O’Neill 5 Decisamente il peggiore in campo della squadra Irlandese, perde molti palloni e non crea mai opportunità di servire i compagni. Infatti a metà della ripresa viene richiamato in panchina dal suo allenatore.

McEneff 5,5 Stessa cosa da dire per il suo compagno di reparto, troppi palloni persi in mezzo al campo e poca lucidità nel servire i compagni e nel far girare il pallone.

Il Milan ha archiviato la pratica Shamrock Rovers, ma la testa va immediatamente alla prima di campionato contro il Bologna, poi l’Europa League Giovedì prossimo. La squadra va completata e servono altri innesti sia per il campionato ed eventualmente per L’Europa League.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS