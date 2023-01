Shakira bizarrap: il testo della cantante colombiana contiene palesi frecciatine verso il suo ex marito. La sua canzone ha già fatto il giro di tutte le piattaforme.

Shakira bizarrap– Shakira e Piqué hanno monopolizzato l’attenzione di tutti i media. La rottura tra la cantante e l’ex calciatore di Barcellona e Spagna, ha fatto discutere moltissimo in questi mesi. Una storia di amore che era tra le più longeve della storia del calcio e che si è interrotta per via di una presunta relazione extraconiugale di Piqué con una ragazza più giovane.

Shakira, che fino a quel momento non si era espressa al riguardo, ha immediatamente rotto il silenzio con una delle arme che sa usare meglio: la musica. Pubblicata da pochissimi giorni è una nuova canzone Vol. 53 di Bzrp music sessions che in realtà è un formato di un produttore argentino molto seguito online.

A fare notizia, però, non è il sound anni 80 o la bellissima voce di Shakira ma bensì il testo. Quest’ultimo, infatti, contiene evidenti riferimenti, non proprio celati, nei confronti della ex stella del calcio spagnolo ed europeo. La canzone è stata pubblicata sul canale YouTube di Bizarrap.

Shakira bizarrap , la traduzione della canzone

«Hai scambiato una Ferrari con una Twingo; hai scambiato un Rolex con un Casio», è bastato pochissimo affinché questa parte del testo facesse il giro del mondo sui diversi social e aprendo a numerosi dibattiti. Questo è solo un assaggio del testo che Shakira che le ha dato la possibilità di potersi sfogare liberamente.

La canzone ha già scalato tutte le classifiche ed è in testa nella top 50 di Spotify, superando già dieci milioni di riproduzione, simbolo di come questa storia abbia avuto un enorme successo mediatico. Attacchi anche nei confronti della nuova fiamma di Piqué, Clara Chia Marti, che ha una ventina di anni in meno a lei.

La traduzione del testo in spagnolo:

(Per ragazzi come te, uh-uh-uh-uh)

Oh oh oh oh)

(Per ragazzi come te, uh-uh-uh-uh)

Scusa, ho già preso un altro aereo

Non tornerò qui, non voglio un’altra delusione

Ti atteggi tanto da campione

E quando avevo bisogno di te, hai dato la tua versione peggiore

Scusa baby, è passato un po’ di tempo

Che avrei dovuto buttare via quel gatto

Un lupo come me non è per i principianti

Un lupo come me non è per ragazzi come te, uh-uh-uh-uh

Per ragazzi come te, uh-uh-uh-uh

Ero troppo grande per te ed è per questo che stai con qualcuno proprio come te, uh-uh-uh-uh

Oh oh oh oh

Questo è per mortificarti, masticare e deglutire, deglutire e masticare

Non torno con te, né che tu mi chiami o mi preghi’

Ho capito che non è colpa mia se ti criticano

Faccio solo musica, perdonami se questa cosa ti schizza

Mi hai lasciato vicino alla suocera

Con la stampa alla porta e il debito all’erario

Pensavi di avermi ferito e di avermi reso più dura

Le donne non piangono più, le donne fatturano

Ha il nome di una brava persona.

Chiaramente non è come sembra

Ha il nome di una brava persona.

Chiaramente

È proprio come te, uh-uh-uh-uh

Per ragazzi come te, uh-uh-uh-uh

Ero troppo grande per te ed è per questo che stai con qualcuno proprio come te, uh-uh-uh-uh

Oh oh oh oh

Dall’amore all’odio c’è un passo

Non tornare qui, ascoltami

Zero rancori, baby, ti auguro ogni bene con la mia presunta sostituta

Non so nemmeno cosa ti sia successo

Sei così strano che non riesco nemmeno a distinguerti

Valgo due su 22

Hai scambiato una Ferrari con una Twingo

Hai scambiato un Rolex con un Casio

Vai ad accelerare, rallenta

Ah, tanta palestra

Ma allena un po’ anche il cervello

Foto in cui mi vedono

Qui mi sento come un ostaggio, per me va tutto bene

Domani ti lascio libero e se vuoi portarla vieni anche tu

Ha il nome di una brava persona (Uh-uh-uh-uh)

Chiaramente non è come sembra (Uh-uh-uh-uh)

Ha il nome di una brava persona (Uh-uh-uh-uh)

E un lupo come me non è per ragazzi come te, uh-uh-uh-uh

Per ragazzi come te, uh-uh-uh-uh

Ero troppo grande per te ed è per questo che stai con qualcuno proprio come te, uh-uh-uh-uh

Oh oh oh oh

Uh-uh-uh-uh (Pa’ tipi, pa’-pa’-pa’ tipi come—)

Per ragazzi come te, uh-uh-uh-uh (Per ragazzi, per ragazzi come—)

Ero troppo grande per te ed è per questo che stai con qualcuno proprio come te, uh-uh-uh-uh

È finita*

Oh oh oh oh

Ecco, ciao

