Serie C Sky Wifi 2025-2026: si accendono i riflettori sulla nuova stagione, tra gironi, calendari e Coppa Italia

La Serie C Sky Wifi 2025-2026 è pronta a ripartire con tutte le sue emozioni, confermandosi ancora una volta come uno dei campionati più appassionanti e combattuti del calcio italiano. Manca ormai pochissimo all’inizio della nuova stagione e sono finalmente ufficiali le date chiave che segneranno l’avvio del torneo e della Coppa Italia di Serie C.

Il 25 luglio verranno ufficializzati i tre gironi della Serie C

Le sessanta squadre della Lega Pro conosceranno giovedì 25 luglio la suddivisione ufficiale nei tre gironi (A, B e C), uno dei momenti più attesi dagli addetti ai lavori e dai tifosi, da sempre curiosi di scoprire con quali squadre si confronteranno i propri colori nella stagione che verrà. Si tratta di un passaggio decisivo, anche in ottica calciomercato, poiché i club potranno definire strategie e obiettivi con maggiore chiarezza.

Il 28 luglio il sorteggio dei calendari: via alla corsa alla promozione

Domenica 28 luglio, sempre attraverso i canali social ufficiali della Serie C, verranno presentati i calendari completi: una tappa simbolica che sancisce l’avvicinamento al calcio giocato, fissando nero su bianco le tappe di un cammino che condurrà tre squadre alla promozione in Serie B e molte altre a rincorrere sogni di gloria nei playoff.

Coppa Italia Serie C: il sorteggio il 26 luglio, si parte ad agosto

Anche la Coppa Italia Serie C è pronta a entrare nel vivo: il 26 luglio verranno sorteggiati gli abbinamenti del primo turno, in programma nel terzo weekend di agosto. Un’occasione importante per iniziare a testare schemi, condizione e ambizioni contro avversari già competitivi, in gare che non sono solo preparatorie, ma che mettono in palio un trofeo di prestigio.

Oltre 1250 partite in diretta su Sky Sport e NOW

La stagione 2025-2026 sarà raccontata, minuto per minuto, da Sky Sport e NOW, che garantiranno la copertura integrale del campionato e della Coppa Italia di Serie C. Saranno oltre 1.250 le partite trasmesse, un’offerta senza precedenti che consentirà a tutti gli appassionati di seguire le gesta della propria squadra del cuore in alta definizione, sia in TV che in streaming.

Un pallone nuovo, una stagione da vivere

A rendere ancora più speciale questa nuova annata sarà anche il nuovo pallone ufficiale della Serie C Sky Wifi, simbolo di un progetto sempre più moderno e orientato alla valorizzazione dei giovani e del calcio di provincia. Un campionato che ogni anno lancia talenti, emoziona con storie incredibili e tiene viva la passione in tantissime piazze storiche del nostro calcio.

La Serie C 2025-2026 sta per cominciare: sintonizzati su Sky Sport e NOW, perché la stagione si preannuncia più spettacolare che mai.