Serie B, risultati 9° giornata: cadono Reggina e Brescia, la vetta è della Ternana. Genoa ok, Como umiliato

Benevento-Ternana 2-3: in vantaggio di due reti alla fine del primo tempo in virtù della sfortunata autorete del portiere ospite Iannarilli e del rigore di La Gumina, i sanniti crollano nella ripresa venendo ribaltati da Sorensen, Pettinari e Di Tacchio. Gli umbri salgono così in vetta, in attesa del Bari, con 19 punti, mentre il Benevento resta a 9 ed è ad un solo punto dalla zona playout.

Cagliari-Brescia 2-1: arriva troppo tardi il gol di Olzer, a tre minuti dal 90°, e non riesce ai lombardi la rimonta riuscita al Benevento. I sardi, in gol con Luvumbo e Deiola, sbarrano la strada agli ospiti, che restano a 16 non riuscendo a salire in testa alla classifica. Il Cagliari, invece, va a 14 e si rilancia.

Cittadella-Spal 0-0: nessuna delle due compagini riesce a superare l’altra e lo 0-0 è il risultato più giusto. Estensi e veneti restano appaiati a 10 punti nella parte bassa della classifica.

Cosenza-Genoa 1-2: un penalty di Coda e il primo gol in rossoblu di Strootman regalano la vittoria ai liguri, che, malgrado l’espulsione di Bani e il gol calabrese di Butic, anch’esso dal dischetto, resistono ai tentativi di pareggiare l’incontro dei padroni di casa per tutta la ripresa. Il Genoa va a 18 ed entra nel mini gruppo delle seconde composto da Reggina e, al momento, Bari.

Modena-Como 5-1: Tremolada non segna, ma fornisce ben quattro assist per altrettanti gol di Pergreffi (doppietta), Diaw e Armellino, mentre Magnino si occupa del 5-0 su assist dell’altro mattatore Pergreffi. Inutile la rete nel finale di Cutrone. Mentre i comaschi sono sempre penultimi con soli 6 punti, i modenesi sono 9° con 12 e si affacciano alla zona playoff.

Palermo-Pisa 3-3: inutile, ma spettacolare, pareggio tra siciliani e toscani. I primi chiudono sul 2-1 a favore il primo tempo grazie a Di Mariano ed Elia, mentre gli ospiti pareggiano momentaneamente con Touré. Ancora Elia sembra chiudere i conti, ma Gliozzi e Tramoni portano il match sul 3-3 e la sfida si chiude così. Palermo e Pisa rimangono ancora nei bassifondi con rispettivamente 8 e 7 punti.

Parma-Reggina 2-0: partita no per i calabresi, abbattuti dai primi gol in B dei difensori Oosterwolde e Valenti e detronizzati dalla Ternana. Il Parma va a 16 ed è 3° insieme al Brescia.