Serie B, risultati 7° giornata 28/29/30-09-2024: il Pisa cade a Stabia e manca la fuga, Brescia e Spezia provano l’avvicinamento. Cesena, Sampdoria e Palermo rulli compressori

Bari-Cosenza 1-1: la rete di Pucino non basta ai pugliesi, che a inizio ripresa restano in dieci per l’espulsione di Lella e vengono raggiunti nel finale da un penalty siglato da Fumagalli. Il Bari va a 9 punti e il Cosenza a 5.

Carrarese-Reggiana 0-0: nulla di fatto tra toscani ed emiliani, con i primi che restano ultimi con 4 punti e i secondi più su con 9.

Sassuolo-Spezia 0-0: quella che poteva essere una sfida tra pretendenti alla vetta termina a reti bianche e così neroverdi e bianconeri salgono rispettivamente a 13 e 12 punti avvicinandosi al Pisa.

Cesena-Mantova 4-2: i romagnoli fanno la festa ai lombardi nel primo tempo, chiuso con tre gol all’attivo grazie a Shpendi, Kargbo e Prestia. Nella ripresa i padroni di casa subiscono la rete di Redolfi e nel finale, dopo aver siglato il quarto gol con Tavsan, vengono ancora trafitti da Ruocco. Il Cesena va a 11 punti e scavalca, tra le altre, proprio il Mantova, rimasto a 10.

Juve Stabia-Pisa 2-0: i toscani cadono per la prima volta in stagione, battuti dai gol dell’ex Varnier e di Artistico, e rinunciano alla possibilità di andare in fuga restando a 16 punti. I campani, invece, vanno a 11.

Modena-Sampdoria 1-3: i liguri si scatenano nella ripresa andando a segno con Ioannou, Tutino e Coda, mentre gli emiliani riescono a segnare solo il gol della bandiera con Beyuku. Le due squadre sono ora appaiate in classifica a quota 8 punti.

Salernitana-Catanzaro 0-0: campani e calabresi non si fanno male e non fanno passi avanti significativi in classifica continuando a galleggiare in zona playout con rispettivamente 8 e 7 punti.

Sudtirol-Palermo 1-3: se in casa i siciliani hanno ottenuto solo due punti, fuori dal “Barbera” sono una macchina da guerra e quella di stasera è la terza vittoria esterna su cinque trasferte. In vantaggio con Baniya, il Palermo viene raggiunto da Casiraghi per poi dilagare grazie a Diakité e Insigne; con questo successo la squadra di Dionisi va a 11 punti ed è 6°, mentre il Sudtirol resta a 9.

Brescia-Cremonese 3-2: dopo quarantacinque minuti, le Rondinelle sono avanti di tre reti grazie ai centri di Besaggio, Borrelli e Verreth e sembrano poter amministrare tranquillamente la ripresa, ma si rilassano e consentono ai grigiorossi di tornare in partita con Nasti e addirittura di accorciare con Buonaiuto. Gli ultimi dieci infuocati minuti sono quelli dell’arrembaggio cremonese a caccia del sorprendente pareggio, ma senza trovarlo. Alla fine il Brescia vince il derby e vola al 3° posto con 12 punti, mentre la Cremonese resta a 10.

