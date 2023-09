Serie B, risultati 7° giornata 26-27/09-2023: il Parma piega il Bari e prova la fuga, folto il gruppo delle inseguitrici. Primo hurrà per la Feralpisalò, altro K.O. per la Sampdoria

Cosenza-Cremonese 1-2: dopo un primo tempo equilibrato, la partita si sveglia nella ripresa con l’improvviso gol dei lombardi siglato da Collocolo; i calabresi pareggiano subito con Mazzocchi, ma a dieci minuti dalla fine Coda riporta avanti i grigiorossi. La Cremonese va a 10 punti e sale all’8° posto, il Cosenza resta a 8 ed è ancora 13°.

Lecco-Feralpisalò 1-2: il derby lombardo tra matricole si sveglia nei primi minuti del secondo tempo grazie ai gol degli ospiti firmati da Balestrero e Felici intervallati dal pareggio lecchese segnato da Buso. La Feralpisalò conquista il primo successo stagionale e il primo in Serie B e va a 4 punti lasciando l’ultimo posto, mentre il Lecco, alla quarta partita, resta a 1.

Ascoli-Ternana 2-0: che per gi umbri non sia giornata lo dimostrano il gol annullato per fallo di mano a Diakité e un rigore gettato al vento dall’ex Dionisi; i marchigiani si rianimano e chiudono il primo tempo sopra di una rete grazie al penalty, questo trasformato, di Pedro Mendes, che al 90° sigla anche il raddoppio. L’Ascoli va a 7 punti e sale al 13° posto lasciando la Ternana penultima con 2.

Reggiana-Pisa 0-0: pareggio a reti bianche tra emiliani e toscani e nessun cambiamento di rilievo, con i primi sempre 15° con 7 punti e i secondi 12° con 8.

Spezia-Brescia 0-0: a 8 punti ci sono anche le Rondinelle, mentre i liguri rimangono penultimi con 2 punti soltanto. Partita equilibrata e senza sussulti.

Sudtirol-Modena 0-0: altoatesini ed emiliani non si superano e rimangono in piena zona playoff.

Venezia-Palermo 1-3: Brunori firma una splendida tripletta e ai lagunari non basta il momentaneo gol del pareggio di Pohjanpalo per mettere in cascina i tre punti. Il Venezia resta a 12 punti e lascia il 2° posto proprio al Palermo e anche al Como, entrambe a 13.

Catanzaro-Cittadella 1-1: a cinque minuti dalla mezz’ora del primo tempo Donnarumma, che poco prima ha sbagliato un penalty, si fa perdonare pareggiando la fulminea rete del vantaggio siglata dal veneto Carissoni. Mentre i calabresi vanno a 12 punti e si trovano ora al 3° posto insieme a Modena e Venezia, il Cittadella è 5° con 9.

Como-Sampdoria 1-0: i lombardi fanno sul serio e vincono ancora grazie all’unica rete di oggi firmata da Ioannou, che in sei partite ha firmato tre gol eguagliando già il suo score dell’anno scorso. Il Como è 2° con 13 punti, mentre la Sampdoria, alla quarta sconfitta stagionale e prima esterna, è ancora quartultima con 3 punti. Pirlo stavolta rischia davvero.

Parma-Bari 2-1: Partipilo porta presto in vantaggio i ducali, Nasti pareggia ad inizio ripresa e, infine, il solito Benedyczak riporta in avanti, definitvamente, i padroni di casa. Il Parma è sempre primo con 17 punti ed accenna alla fuga, mentre il Bari si trova a metà graduatoria con 8 punti.