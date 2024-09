Serie B, risultati 6° giornata 21/22-09-2024: il Pisa è in vetta, Spezia e Sassuolo lo tallonano. Prima vittoria per la Sampdoria, il Frosinone cola a picco ed è ultimo

Cosenza-Sassuolo 0-1: Laurienté sblocca la partita a metà ripresa e grazie al suo gol gli emiliani approdano al 2° posto con 11 punti, mentre i calabresi restano terzultimi con -4. I calabresi devono resettare e cercare di dimenticare la penalizzazione, anche se non sarà facile, mentre gli emiliani devono trovare continuità se vogliono provare l’immediata risalita in A.

Palermo-Cesena 0-0: il VAR è il grande protagonista dell’incontro con un gol annullato ai padroni di casa e ben tre agli ospiti. Entrambe le squadre restano appaiate a 8 punti. E’ un pareggio che lascia gli ospiti un po’ amareggiati, e non potrebbe essere diversamente, però l’obiettivo non è tanto quello di tornare in A dopo un decennio, ma di stabilizzarsi in B. Diversi, invece, i programmi dei siciliani, che alla massima serie puntano per tornarvi e rimanervi per mandare definitivamente nel dimenticatoio i fatti societari che cinque anni orsono ne decretarono la scomparsa.

Pisa-Brescia 2-1: i gol di Piccinini e Tramoni, intervallati dal momentaneo pareggio di Moncini, consentono ai toscani di rimanere in vetta alla classifica con 14 punti. I toscani mancano dalla A da un trentennio abbondante e nel corso di esso i problemi sono stati infiniti e si è addirittura arrivati a due fallimenti, l’ultimo dei quali solo sette anni fa, e il ritorno in massima serie è un sogno tutt’altro che nascosto.

Reggiana-Salernitana 0-0: pareggio a reti bianche tra emiliani e campani e il pareggio non sortisce effetti particolari in classifica.

Sampdoria-Sudtirol 1-0: Venuti regala ai liguri il primo successo stagionale, che permette loro di salire a 5 punti e di lasciare l’ultimo posto.

Modena-Juve Stabia 3-0: Palumbo (rigore), Santoro e Abiuso stendono i campani e così gli emiliani salgono a quota 8 punti.

Frosinone-Bari 0-3: i pugliesi conseguono la seconda vittoria consecutiva, nonché la prima in trasferta, asfaltando al “Benito Stirpe” i poveri laziali. Ad andare a segno Maita, Dorval e Favilli (al suo esordio), grazie ai quali il Bari sale a 8 punti lasciando i bassifondi, mentre il Frosinone resta ultimo con 3 punti insieme alla Carrarese. Vivarini è già sulla graticola?

Mantova-Cittadella 1-0: i lombardi segnano con Mancuso a tempo scaduto e colgono la terza vittoria casalinga su tre partite giocate e salgono a quota 10 punti issandosi in zona playoff. I veneti restano, invece, a 8.

Spezia-Carrarese 4-2: I protagonisti sono senza dubbio i fratelli Esposito, Salvatore e Francesco Pio, il primo a segno su rigore e il secondo autore di una doppietta; in più, vanno segnalati i due assist del centrocampista per il fratello attaccante e per la quarta e ultima rete di Hristov. I toscani, passati per primi in vantaggio con Cerri, realizzano la rete del momentaneo 2-3 con Oliana poco prima di subire il 4-2 definitivo. Lo Spezia è ora 2° con 12 punti, mentre la Carrarese deve condividere l’ultima posizione con il Frosinone.

