Serie B, risultati 5° giornata 21-09-2021: Pisa in vetta a punteggio pieno, Calabria double face. Il Vicenza ancora a secco di punti

Cosenza-Como 2-0: bella e importante la vittoria dei calabresi, a segno con Gori dopo un quarto d’ora e con Milico poco dopo il 90°; il successo li conduce a metà classifica con 7 punti. Il Como, invece, rimane nei bassifondi con appena due punti.

Crotone-Lecce 0-3: i salentini approfittano delle consuete manchevolezze difensive calabresi e vincono con un risultato indiscutibile realizzando due gol nei primi venticinque minuti con Di Mariano e incrementando il bottino a metà ripresa con Strefezza. Il Crotone ci prova, ma non incide in avanti e così rimane a secco di successi, mentre il Lecce raggiunge il nono posto a quota 8 punti.

Pisa-Monza 2-1: rimane in vetta da solo e a punteggio pieno la squadra nerazzurra, vittoriosa anche sui brianzoli grazie a Sibilli e Lucca. Rimasti anche in dieci per l’espulsione di Caldirola, gli uomini di Stroppa riescono comunque ad accorciare con Mota Carvalho, ma il pareggio non arriva e Di Gregorio deve anche superarsi per respingere un rigore di Gucher nei minuti di recupero. 5 su 5, dunque, per il Pisa, mentre il Monza rimane tredicesimo con 6 punti.

Pordenone-Reggina 1-1: Galabinov, in gol a cinque minuti dal termine, riacciuffa Magnino e nega ai friulani di ottenere la prima vittoria stagionale, ma la sua rete non basta ai calabresi per portar via tutta la posta e così per i padroni di casa arriva quantomeno un punto, il primo. La Reggina entra nel gruppetto di quinte classificate con 9 punti formato anche da Cremonese, Frosinone e Cittadella.

Spal-Vicenza 3-2: gli ammirevoli sforzi della squadra berica non bastano e così nemmeno a Ferrara la squadra di Di Carlo ottiene punti. Seck, Viviani e Colombo rendono vane le reti degli ospiti messe a segno da Capradossi (autogol) e Proia. I ferraresi sono ora decimi con 7 punti, mentre i veneti rimangono ultimi senza nemmeno un punto, al pari dell’Alessandria, e adesso Di Carlo dovrà obbligatoriamente fare punti contro la lanciatissima Cremonese nel prossimo turno, a meno che non salti nel giro di poche ore.

