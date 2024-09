Serie B, risultati 5° giornata 14/15-09-2024: primo successo per il Bari, Palermo e Sudtirol corsari. Brescia a valanga sul Frosinone. Pisa in vetta da solo

Bari-Mantova 2-0: Lella e Mantovani danno il sospirato primo successo ai pugliesi, che vanno a 5 punti e da qui dovranno ripartire. I virgiliani, invece, restano a 7.

Brescia-Frosinone 4-0: i lombardi siglano ben tre reti nei primi trentacinque minuti grazie alla doppietta di Juric e all’acuto di Olzer e così ai laziali, che nella ripresa devono giocare anche in dieci per l’espulsione di Darboe, non resta altro che evitare un passivo peggiore subendo, tuttavia, la quarta rete per mano di Moncini, a segno su rigore. Il Brescia sale momentaneamente in vetta con 9 punti e il Frosinone resta terzultimo con 3 punti e ancora senza successi.

Cittadella-Catanzaro 0-0: nessun gol e un punto ciascuno dopo il triplice fischio al “Tombolato“. I veneti vanno a 8 punti e i calabresi a 7.

Cremonese-Spezia 1-1: Hristov risponde a Collocolo e i liguri riescono a salire in vetta insieme al Brescia con 9 punti, mentre i lombardi vanno a 7.

Juve Stabia-Palermo 1-3: Segre, Henry e Brunori su rigore infliggono il primo stop stagionale ai gialloneri campani, vanamente a segno con Adorante e così il Palermo sale a 7 punti in classifica, mentre la Juve Stabia resta a 8 e perde la vetta a beneficio di Brescia e Spezia.

Carrarese-Sassuolo 0-2: soffrono molto i neroverdi, ma nei minuti finali Mulattieri e Thorstvedt consegnano loro i tre punti con due acuti. Il Sassuolo va a 8 punti, la Carrarese resta a 3.

Cosenza-Sampdoria 2-1: i liguri vanno subito sotto per mano di D’Orazio, pareggiano a inizio secondo tempo con Ioannou e vengono nuovamente sorpassati dai calabresi a opera di Strizzolo. Il Cosenza si risolleva e va a 4 punti lasciando l’ultimo posto proprio alla Sampdoria, ancora ferma a 1.

Reggiana-Sudtirol 1-3: gran colpo degli altoatesini, che espugnano Reggio Emilia grazie ai centri di Molina, Arrigoni e Praszelik, mentre si rivela inutile il gol del momentaneo 1-1 di Portanova. Il Sudtirol va a 9 e raggiunge in vetta Spezia e Brescia, mentre la Reggiana resta a 7.

Salernitana-Pisa 2-3 (17:30): sembrava tutto pronto per il match più interessante della giornata e le squadre erano in campo per iniziare alle 15 come da programma, ma un guasto alla linea del VAR ha impedito il regolare inizio del match e si è rivelato più complicato del previsto tanto da dover attendere ben più della mezz’ora inizialmente preventivata e così, mentre si attendeva che arrivassero due arbitri campani per allestire una sala VAR in loco, il fischio d’inizio è stato fissato alle ore 17:30. All’ora stabilita, finalmente, si gioca: i toscani vanno a segno due volte con Bonfanti e una con Tramoni, mentre ai campani non bastano i gol di Tongya e Simy. Il Pisa va in vetta da solo con 11 punti, mentre la Salernitana resta a 6.

