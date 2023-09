Serie B, risultati 3° giornata 30-08-2023: Bari beffato alla fine, Catanzaro super. Cremonese e Venezia ok in trasferta

Bari-Cittadella 1-1: pareggio tutto sommato giusto al “San Nicola” tra i biancorossi e i granata, anche se, da parte dei primi, l’aver sbloccato prestissimo la gara con un bel colpo di testa di Nasti avrebbe presupposto un vantaggio anche psicologico ed un possibile viatico per una gara in discesa, ma i veneti hanno sciorinato bel calcio ed occasioni, colpito un palo, e, infine, meritatamente pareggiato, sempre di testa, con Pavan proprio al 90°. Il Bari rimanda l’appuntamento con la prima vittoria in casa e va a quota 5 punti, mentre il Cittadella sale a 4.

Catanzaro-Spezia 3-0: dopo venti minuti, Fulignati para a Moro il rigore che poteva dare il vantaggio ai liguri e il match resta in parità per tutto il primo tempo prendendo, infine, la strada giallorossa nella ripresa grazie ai gol di Biasci e Nikolaou (autogol) realizzati in appena sette minuti. A quasi un quarto d’ora dal termine, infine, Pompetti inventa il tris da circa trenta metri e chiude i giochi. Il Catanzaro va a 7 punti posizionandosi al 2° posto, mentre lo Spezia resta a 1.

Sampdoria-Venezia 1-2: andata in vantaggio con Pedrola ad inizio ripresa, la squadra di Andrea Pirlo sparisce inspiegabilmente dal campo e viene ribaltata da un colpo di testa di Gytkjaer e da una punizione da venticinque metri di Tessmann che sorprende Stankovic sul suo palo. Ancora nessun successo casalingo per i liguri, che non annullano la penalizzazione e restano a -1, mentre i veneti salgono a 7 punti e vanno a far compagnia al Catanzaro al 2° posto.

Ternana-Cremonese 0-1: esattamente a metà ripresa Coda deposita in rete un tiro di Lokoshvili miracolosamente respinto da Iannarilli (il VAR interviene per un presunto offside dell’esperto bomber, ma la rete è valida) e in un colpo solo firma il primo gol lombardo in campionato e consegna ai suoi il primo successo stagionale, malgrado una mezz’ora giocata in inferiorità numerica per l’espulsione di Ravanelli, mandandoli a quota 4 punti. La Ternana, invece, resta a 0 insieme alla Feralpisalò.