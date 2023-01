Serie B, risultati 22° giornata 28-01-2023: Sudtirol sempre più in alto, la Reggina cade e favorisce il Frosinone; stop per il Genoa. Cosenza vittorioso dopo due mesi, Brescia nei guai

Ascoli-Palermo rinviata: un problema all’aereo dei rosanero ha causato il rinvio del match a domani, sempre alle 14.

Bari-Perugia 0-2: gran colpo degli umbri al “San Nicola” contro un avversario in lotta per il 2° posto e, invece, costretto ad un nuovo stop interno. A dare i tre punti agli ospiti è Di Serio, entrato a metà ripresa e protagonista con una doppietta nello spazio di soli sei minuti. Il Perugia sale a 23 punti, lascia l’ultimo posto alla coppia formata da Venezia e Cosenza e respira, mentre il Bari resta a 33 punti e cede il 4° posto al sempre più sorprendente Sudtirol.

Brescia-Como 0-1: il derby lombardo viene vinto dai lariani grazie ad una rete di Baselli nel secondo tempo. Poca roba i padroni di casa, incapaci di pungere finché sono stati in undici contro undici e di imbastire una reazione credibile dopo l’espulsione di Mangraviti e la rete avversaria. I bresciani, scavalcati proprio dai camaschi, restano a 25 punti e ora tremano avendo un solo punto di vantaggio sulla zona playout.

Cosenza-Parma 1-0: subito sotto per mano di Florenzi, gli emiliani dominano, ma senza trovare il pareggio ed alla fine sono i cosentini a festeggiare tre punti che fanno morale dopo un’infinita serie di partite senza vittorie e, soprattutto, permettono loro di agganciare il Venezia e condividere con esso l’ultimo posto dopo tanta solitudine nel ruolo di fanalino di coda. Il Parma, invece, lascia momentaneamente la zona playoff.

Genoa-Pisa 0-0: nulla di fatto per i liguri nel derby tra ex repubbliche marinare. Poche occasioni e nessuna rete in una sfida equilibrata con lieve predominanza rossoblu. Pur prendendosi il 2° posto, il Genoa non allunga sulla Reggina e il Frosinone adesso può scappare definitivamente o quasi. Il Pisa, invece, non fa passi avanti e resta 8°.

Sudtirol-Reggina 2-1: l’ennesima impresa degli altoatesini vale loro la conquista del 4° posto, soffiato al Bari, con 35 punti e rallenta la corsa al primato dei calabresi, che ora rischiano di vedere allontanarsi Genoa e, soprattutto, Frosinone. Menez firma uno splendido gol da fuori area che vale il momentaneo 1-1, ma Odogwu, autore del primo gol, firma anche il secondo centro dei padroni di casa nel finale facendo esplodere il “Druso“.

Ternana-Modena 2-1: grazie a venti minuti devastanti con due gol fatti da Ghiringhelli (cui viene annullata un’altra rete) e Favilli, gli umbri si guadagnano tre punti fondamentali che li riportano tra le prime otto, mentre i modenesi, che accorciano con un penalty di Falcinelli, ma senza riuscire a rimontare, non fanno altrettanto e restano al 10° posto.

Venezia-Cittadella 1-1: pareggio inutile, sancito dai rigori di Pohjanpalo prima e di Antenucci poi, nel derby veneto; il Venezia è ora ultimo con il Cosenza con 21 punti e il Cittadella 16° con 24 insieme alla Spal.