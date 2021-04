Serie B, risultati 32° giornata 10-04-2021: colpaccio Spal in casa del Lecce. Salernitana a valanga sull’Entella

La trentatreesima giornata di Serie B regala scossoni in testa e in coda: la Spal di Rastelli espugna il “Via del Mare” di Lecce e aggancia il Venezia al quinto posto in classifica. Ne approfitta la Salernitana, che vince a valanga sull’Entella e riduce ad una le distanze dal secondo posto occupato proprio dai salentini. Cade il Monza, che non riesce più a vincere. L’Ascoli conquista tre punti e prova a staccarsi dalla zona playout.

Entella-Salernitana 0-3

Vince e convince la squadra di Castori: un 3-0 netto ai danni dell’Entella sempre più ultimo e destinato alla Serie C. Il tris è firmato da Veseli, Bogdan e Tutino, i quali non fanno percepire il peso delle tante assenze che affliggevano la squadra campana.

Cremonese-Pordenone 2-1

Nello scontro diretto per la salvezza la Cremonese dà continuità ai buoni risultati ottenuti nell’ultimo periodo. I gol di Valeri e dell’ex Strizzolo valgono tre punti d’oro, contro un Pordenone che non risce a ripetere il successo rotondo sull’Entella e viene rimontato dopo essere passato in vantaggio, al sesto minuto, con Zammarini.

Ascoli-Monza 1-0

Non sa più vincere il Monza: un gol di Saric, nella ripresa, condanna la squadra di Brocchi alla quarta partita senza i tre punti. La sconfitta del Lecce lascia i brianzoli a sei punti dalla promozione diretta, ma urge un cambio di rotta immediato per non compromettere la stagione fin qui positiva.

Lecce-Spal 1-2

La Spal fa il colpo del giorno, espugnando il “Via del Mare” di Lecce. La squadra salentina cade, dopo sei vittorie consecutive, sotto i colpi di Valoti e Okoli. Inutile, per gli uomini di Corini, il momentaneo pareggio di Majer. Ora il calendario propone una serie di sfide ostiche: bisognerà mantenere alto il livello dell’attenzione per non dilapidare la grande rincorsa fatta finora.

Brescia-Pescara 1-1

Pareggio inutile tra Brescia e Pescara, che non riescono ad alimentare le rispettive ambizioni di playoff e salvezza. Alla rete di Jagello nel primo tempo risponde il pari di Dessena, nell’ultima porzione di gara.

