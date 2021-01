Serie B, risultati 20° giornata 31-01-2021: il Chievo vola al secondo posto, Spal e Monza frenano. L’Empoli ringrazia e scappa

Chievo-Pescara 3-1: i consueti errori difensivi condannano gli abruzzesi all’ennesima sconfitta stagionale, la dodicesima, nonché all’ultimo posto in graduatoria, e contemporaneamente lanciano i veneti al secondo posto in compagnia del Monza, fermato dalla Spal. Maistro inventa la consueta perla, utile per riacciuffare i veneti passati in vantaggio con l’ex Palmiero, ma nella ripresa Mogos e De Luca sfruttano i già citati svarioni della retroguardia biancazzurra e arriva inevitabile la resa. Breda ovviamente non è a rischio, è arrivato da poco e non ha grosse colpe, ma deve trovare al più presto il giusto amalgama per non ripetere la stessa disastrosa discesa dell’anno scorso, terminata con una salvezza rocambolesca ai playout.

Spal-Monza 1-1: lo spareggio per la seconda posizione finisce con un pareggio che scontenta entrambe e rallegra il Chievo e soprattutto l‘Empoli, ora a +6 sulla coppia di seconde classificate composta proprio dai brianzoli e dai clivensi. La sfida, equilibratissima, vede il Monza passare presto in vantaggio con Gytkjaer, ma gli estensi rimediano alla mezz’ora con Valoti. La partita si mantiene equilibrata nel risultato e diventa spigolosa in quanto ad agonismo con ben nove ammoniti. Poche le occasioni per entrambe fino al 90° minuto, gol a parte, e così le due squadre devono accontentarsi di un pareggio del tutto insipido.

