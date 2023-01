Serie B, risultati 20° giornata 14-01-2023: cadono Reggina e Pisa, Bari travolgente. Buona la prima di Ranieri, spettacolo a Perugia

Bari-Parma 4-0: nel primo tempo Cheddira provoca subito l’autorete di Balogh e poi sigla due rigori, uno procurato da lui stesso e l’altro da Folorunsho. Nella ripresa è vano l’assalto dei parmensi, definitivamente annichiliti da Salcedo dopo il 90°. Con questo rotondo successo i pugliesi agganciano momentaneamente il Genoa in 3° posizione andando anche a -3 dalla Reggina, mentre il Parma, scavalcato dal Cagliari, scende al 7° posto.

Cagliari-Como 2-0: Pavoletti e il volto nuovo Azzi regalano a Claudio Ranieri il primo successo sulla panchina rossoblu a trentuno anni di distanza dall’ultimo e portano i sardi al 6° posto. I lombardi, invece, restano 16° con 22 punti e vengono raggiunti dal Cittadella.

Perugia-Palermo 3-3: la spettacolare sfida del “Curi” vede i padroni di casa farsi rimontare due gol al termine di un match condotto senza grosse dfficoltà nel primo tempo. Sul 2-0 grazie a Di Serio e Casasola (rigore), infatti, gli umbri vengono trafitti da Marconi per opi andare sul 3-1 grazie a Olivieri, ma nella ripresa sale in cattedra Valente con la rete del 3-2 e l’assist a Brunori per quella del definitivo pareggio. Il punto a testa sposta poco: il Perugia resta penultimo insieme al Venezia con 20 punti e il Palermo è sempre nel limbo.

Pisa-Cittadella 1-2: i nerazzurri perdono la prima partita dal ritorno in panchina di D’Angelo. Decidono due prodezze di Mastrantonio e Crociata, mentre Morutan riesce solo a dimezzare lo svantaggio. Il Pisa rimane 5°, ma senza fare passi avanti e vede le altre sempre più distanti, mentre per il Cittadella i 3 punti sono fondamentali per agganciare il Como e la zona playout.

Reggina-Spal 0-1: inatteso successo per gli estensi al “Granillo” contro i secondi in classifica; il gol decisivo, a metà ripresa, arriva grazie ad una sfortunata deviazione di Gagliolo su azione d’angolo e la Reggina non riesce a ribaltare il risultato per la poca concretezza odierna. I calabresi restano in seconda posizione, ma potrebbero essere staccati ulteriormente dal Frosinone e raggiunti dal Genoa, mentre gli emiliani fanno un bel balzo in avanti portandosi a 23 punti ed uscendo dalla zona playout.