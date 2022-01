Serie B, risultati 19° giornata 15-01-2022: Brescia e Cremonese restano attaccati al Pisa, rinviate due partite

Cittadella-Cosenza rinviata: l’autorità sanitaria calabrese ferma i pitagorici e così la sfida è stata rinviata a data da destinarsi.

Cremonese-Como 2-0: le reti di Buonaiuto in apertura e di Baez ad un quarto d’ora dal termine consentono ai grigiorossi di aggiudicarsi il derby e volare al 3° posto con 35 punti, solo due in meno del Brescia secondo e appena 3 in meno del Pisa capolista, che comunque deve ancora giocare. Il match è equilibrato e piacevole, con varie occasioni da ambo le parti e una rete annullata per offside ad Arrigoni, e il Como non ha demeritato affatto sfiorando il gol anche dopo essere rimasto in dieci per l’espulsione di Vignali a metà ripresa. Nonostante gli sforzi, però, i lariani non ottengono alcun punto e rimangono a metà classifica, bloccati a quota 25 punti.

Parma-Crotone rinviata: vedi Cittadella-Cosenza.

Reggina-Brescia 0-2: è una vittoria fondamentale quella dei lombardi, che espugnano il “Granillo” con i primi due gol in campionato di Ayé, che pare aver finalmente risolto i suoi guai fisici per dare il suo contributo alla squadra nel girone di ritorno. La Reggina cerca di rispondere agli avversari, ma spreca moltissimo e concede troppi spazi alle Rondinelle, che ringraziano sentitamente. Il risultato finale mantiene il Brescia in seconda posizione con 37 punti, a -1 dal Pisa, e costringe ancora i calabresi alle zone pericolose della classifica.

