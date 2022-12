Serie B, risultati 18° giornata 18-12-2022:

Cittadella-Sudtirol 0-2: gli ospiti vincono con merito e agganciano Ternana, Pisa e Parma al 5° posto a quota 26 punti. Le reti giungono nel primo tempo ad opera di Nicolussi Caviglia e Odogwu, mentre è vano il tentativo di rimonta dei veneti, tra l’altro in dieci per l’espulsione di Danzi dopo solo venti minuti di partita, e la prospettiva di dover lottare per non retrocedere inizia a farsi concreta visto il loro terzultimo posto a 18 punti.

Cosenza-Ascoli 1-3: Donati segna poco dopo il primo quarto d’ora e la partita resta così fino all’elettrico finale in cui i marchigiani raddoppiano con Gondo, subiscono il gol della bandiera da Nasti e addirittura triplicano ad opera di Collocolo. L’Ascoli sale al 9° posto con 25 punti, ad una sola lunghezza dalle prime otto, mentre il Cosenza rimane penultimo con 17.

Modena-Benevento 1-1: Diaw sbaglia subito un rigore, ma a fine primo tempo si fa perdonare pareggiando la rete di Acampora. Le due squadre restano “abbracciate” al 12° possto con 22 punti ciascuna.

Parma-Spal 0-1: ai ferraresi basta il gol di Rabbi per espugnare il “Tardini” e lasciare la zona retrocessione per portarsi ad un più tranquillo 14° posto, mentre per il Parma sfuma la possibilità di salire al 4° posto.

Reggina-Bari 0-0 (giocata ieri): calabresi e pugliesi si dividono il bottino dopo un match ben giocato e con poche emozioni, tra l’altro tutte concentrate nel primo tempo. Il Bari parte meglio e dopo dieci minuti segna con Dorval, ma il VAR segnala un fallo di mano e la rete viene annullata. La Reggina si riorganizza e cerca il vantaggio senza trovarlo per questione di centimetri. Il VAR interviene un’altra volta per un rigore reclamato, e non concesso, sempre dai padroni di casa. Nella ripresa accade meno e alla fine il pareggio può andar bene, anche se il Frosinone, in caso di vittoria stasera, potrebbe scappare quasi definitivamente.

Ternana-Como 0-3: Cutrone, Ambrosino e Mancuso firmano le reti che costituiscono, per gli umbri, una sconfitta troppo pesante. Due pali e tante occasioni sprecate, infatti, impediscono alla Ternana di rimontare finché possibile. Anche i rossoverdi perdono la chance di salire al 4° posto, mentre il Como va a 19 punti e lascia la penultima posizione portandosi in 17°.