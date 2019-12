Serie B, risultati 17° giornata: tre punti d’oro per la Juve Stabia, Crotone e Perugia ok. Pari per Empoli e Cittadella

Cittadella-Chievo 1-1: il derby veneto finisce giustamente in parità. Andati sotto a causa di un’autorete di Cotali, gli ospiti recuperano con Vignato, ma poi la partita si addormenta e offre pochissime emozioni. Il punto va bene tutto sommato ad entrambe le squadre, anche se resta un minimo di rammarico per non essere riuscite a salire ulteriormente in classifica.

Crotone-Livorno 2-1: la partita si decide in meno di mezz’ora. I toscani vanno subito avanti grazie a Marras e i calabresi rimontano con Cuomo e Crociata. Il successo ottenuto proietta il Crotone al quarto posto e condanna il Livorno a proseguire la permanenza in coda.

Empoli-Salernitana 1-1: botta e risposta a fine primo tempo tra Lombardi e La Gumina, mentre nella ripresa nessuna delle due squadre riesce a trovare il guizzo decisivo. Alla fine la posta viene divisa, ma la zona playoff non viene raggiunta da nessuno.

Juve Stabia-Venezia 2-0: Bifulco e Forte piegano i lagunari con una rete per tempo e regalano ai campani secondo successo consecutivo e aggancio momentaneo all’ultimo posto utile per la salvezza diretta. Il Venezia, invece, viene sorpassato proprio dai gialloneri e scende in piena zona playout.

Perugia-Entella 2-0: pesantissimo il successo degli umbri, che con le reti realizzate nella ripresa da Capone e Iemmello agganciano il Cittadella e il Frosinone al terzo posto. I liguri restano ottavi.

Spezia-Cremonese rinviata: il maltempo ha costretto le autorità a rinviare il match tra aquilotti e grigiorossi. Molto probabilmente verrà recuperata a gennaio durante la lunga sosta.

