Serie B, risultati 12° giornata 15-12-2020: l’Empoli ringrazia Chievo e Lecce e va in testa, Ascoli ed Entella a picco

Ascoli-Cosenza 0-3: i marchigiani non cambiano marcia e vengono abbattuti dai gol di Baez, Gliozzi e Bittante, rimanendo al penultimo posto e facendo passi indietro rispetto alle ultime partite. I calabresi, invece, lasciano momentaneamente la zona rossa.

Cittadella-Vicenza 3-0: Vita, D’Urso e Adorni stendono i berici e anche i granata irrompono tra le prime otto. Il Vicenza, invece, rimane a 12 punti e a -2 dalla zona playout.

Empoli-Cremonese 1-0: Stulac stende i lombardi e grazie alla sua rete i toscani salgono in vetta alla classifica approfittando degli stop di Spal e Salernitana.

Monza-Entella 5-0: i liguri vengono travolti senza attenuanti al “Brianteo” da un avversario che ha finalmente offerto il calcio per cui è stato costruito. L’Entella cola a picco colpita dalle doppiette di Boateng e Sampirisi e dall’acuto di Mota Carvalho. Il Monza sale a 20 punti ed entra in zona playoff, mentre la squadra di Vivarini resta ultima.

Pisa-Pescara 0-0: toscani e abruzzesi non si superano e se i primi non si fanno un gran male rimanendo comunque fuori dalla zona playout, i secondi non sfruttano le cadute di Reggina e Cremonese e non escono dai bassifondi.

Pordenone-Brescia 1-1: Spalek riprende Diaw e il match termina in parità, un risultato che tutto sommato va bene ad entrambe le squadre, che non si avvicinano alla zona playoff, ma si allontanano di poco dai quartieri ad alto rischio.

Salernitana-Lecce 1-1: la rete di Capezzi proietta per un tempo i campani al primo posto, ma a detronizzarli a favore dell’Empoli è un rigore di Mancosu. La Salernitana è dunque seconda, mentre i salentini non riescono a vincere e rinunciano a riagganciare il Frosinone al terzo posto.

Spal-Chievo 0-0: Paloschi, grande ex della partita, sbaglia dopo pochi minuti un rigore (bravo Semper ad intercettarlo) e per la seconda volta perdono la possibilità di salire in vetta. Il Chievo non passa e per il momento esce fuori dalla zona playout.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS