Serie B, risultati 12° giornata 05-11-2022: il Frosinone allunga in attesa del Genoa, il Palermo si risolleva. Perugia sempre più ultimo

Frosinone-Perugia 1-0: sfida già impari, classico testa-coda, viene sì vinta dai ciociari primi in classifica, ma di misura. Sono stati 90 minuti equilibrati quelli al “Benito Stirpe” e a far la differenza è stato il centro di Rohden a quattro minuti dall’intervallo. Molto poco cattiva in attacco, anzi evanescente, la squadra ospite non riesce a recuperare lo svantaggio e non evita la nona sconfitta stagionale su dodici partite rimanendo all’ultimo posto con 7 punti. Il Frosinone, invece, allunga in vetta portandosi a 27 punti e guadagnando momentaneamente 5 punti di vantaggio sul Genoa impegnato lunedì sera a Reggio Calabria. Cosa accadrà adesso alla panchina del Perugia? Fabrizio Castori sarà nuovamente esonerato o proseguirà il cammino?

Palermo-Parma 1-0: i ducali cadono al “Renzo Barbera” e mancano l’opportunità di raggiungere, anche se solo per quarantott’ore, il Genoa al 2° posto. Ci pensa Marconi a trafiggere Corvi sfruttando uno dei rarissimi tiri nello specchio della porta di un Palermo poco produttivo, ma almeno oggi tremendamente cinico (una rete con due tiri in porta) contro un avversario, invece, che non trova mai il bersaglio pur provando spesso la conclusione. Sono tre punti di platino per i siciliani, che si assestano a metà classificaa con 15 punti, mentre il Parma resta 5° con 19 punti.