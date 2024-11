Serie B, risultati 12° giornata 02/03-11-2024: le prime tre fanno il pieno e allungano, Frosinone ultimo da solo

Bari-Reggiana 2-2: anche questa è una settimana amara per i pugliesi, che subiscono la rimonta dagli emiliani e restano con un pugno di mosche in mano. Tutto accade nella ripresa: il Bari va sul 2-0 nello spazio di tre minuti grazie a un uno-due firmato da Benali e Novakovich, ma nel finale la Reggiana accorcia con Lucchesi e pareggia su rigore con Gondo. I pugliesi ottengono solo il sesto pareggio di fila e vanno a 14 punti e gli emiliani vanno a 13.

Carrarese-Juve Stabia 0-0: buon pareggio tra toscani e campani, che confermano i propri attuali posizionamenti in graduatoria,.

Spezia-Modena 1-0: Francesco Pio Esposito stende anche gli emiliani e così i liguri conquistano momentaneamente il 2° posto a -2 dal Pisa capolista. Il Modena, invece, resta terzultimo con 11 punti.

Catanzaro-Frosinone 0-0: nessun gol e un punto ciascuno, certamente utile ai calabresi, che vanno a 14 punti e sono sempre nei pressi della zona playoff, ma non ai laziali, sempre fanalino di coda con 9.

Cesena-Sudtirol 1-0: Shpendi decide il match e, oltre a confermarsi capocannoniere del torneo con 7 reti, regala ai romagnoli il 4° posto a discapito della Juve Stabia e in coabitazione con la Cremonese. Gli altoatesini, invece, restano a 13 e nei pressi della zona playout con altre tre squadre.

Cosenza-Salernitana 1-1: Verde su rigore risponde a Florenzi per un pareggio insoddisfacente che non permette a nessuna delle squadre di fare salti in classifica importanti. Infatti, il Cosenza resta terzultimo con 11 punti e la Salernitana 15° con 13.

Cremonese-Pisa 1-3: i toscani dilagano allo “Zini” con Marin, Piccinini e Tramoni e Vazquez riesce solo accorciare le distanze. Il Pisa si conferma così capolista con 27 punti e con un vantaggio di tre punti sullo Spezia 2°. La Cremonese resta invece a 18 e viene raggiunta al 4° posto dal Cesena.

Palermo-Cittadella 0-1: Pandolfi al 90° sorprende i siciliani e potrebbe aver cambiato la stagione dei veneti, che vanno a 12 punti e non sono più ultimi in classica, mentre i padroni di casa restano a 16 e perdono posizioni scendendo all’8° posto.

Sampdoria-Brescia 0-1: la pressione doriana nel primo tempo non porta frutti e nella ripresa l’ex Bjarnason sorprende la difesa di casa realizzando la rete decisiva. Il Brescia va a 17 ed entra in zona playoff, mentre la Sampdoria resta a 15.

Sassuolo-Mantova 1-0: un rigore di Berardi, al primo gol stagionale, permette ai neroverdi di sorpassare nuovamente lo Spezia e di tornare al 2° posto. I virgiliani, invece, restano nei pressi della zona playout con 13.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.