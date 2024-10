Serie B, risultati 11° giornata 29/30-10-2024: le prime tre pareggiano e non si superano, Frosinone scavalcato e tristemente ultimo. Vince solo il Cosenza

Bari-Carrarese 0-0: settimo pareggio per i pugliesi, che non riescono a vincere neanche stavolta dimostrando di non essere ancora né carne né pesce e vanno a 13 punti in classifica, contro i 12 dei toscani.

Brescia-Spezia 1-1: Verreth risponde a Di Serio per un pareggio che non soddisfa nessuno, né i lombardi poiché restano al 9° posto e non riescono a salire ulteriormente, né soprattutto i liguri, che non approfittano degli stop di Sassuolo e Pisa e mancano l’avvicinamento alla vetta rimanendo 3° con 21 punti.

Juve Stabia-Sassuolo 2-2: è un botta e risposta quello del “Menti” tra le Vespe e gli emiliani, con i primi che ribattono ai gol di Pierini con i centri di Maistro e Adorante. I campani vanno a 16 punti e continuano la coabitazione con il Palermo al 5° posto, mentre il Sassuolo va a 22 e manca la possibilità di superare o agganciare il Pisa in vetta.

Modena-Cremonese 2-2: Caso e Dellavalle ribaltano il vantaggio grigiorosso siglato da Bonazzoli, ma Vazquez trova il 2-2 a metà ripresa e il risultato non cambia più. I lombardi sono sempre quarti con 18 punti, mentre gli emiliani restano quartultimi con 11.

Reggiana-Cosenza 0-1: grazie a Ricciardi i calabresi vincono e abbandonano l’ultimo posto salendo al terzultimo con 10 punti, mentre gli emiliani restano a 12.

Salernitana-Cesena 1-1: nel primo tempo al vantaggio campano di Verde rimedia Tavsan e il risultato resta congelato fino al termine del match con tanto di “brivido” finale dovuto al gol decisivo di Antonucci negato dall’arbitro poiché arrivato subito dopo il fischio finale. Il Cesena va a 15 e resta 7°, mentre la Salernitana va a 12 ed è 16°.

Sudtirol-Frosinone 1-1: Odogwu risponde a Marchizza e così i laziali vengono sorpassati dal Cosenza e si ritrovano all’ultimo posto con soli 8 punti. Il Sudtirol, invece, va a 13 e continua a viaggiare con Bari, Catanzaro e Mantova a metà classifica.

Cittadella-Sampdoria 0-0: se per i liguri è un buon punto malgrado il mancato approdo al 5° posto, non lo è per i veneti, ora penultimi con 9 e in grossi guai malgrado il cambio di allenatore.

Mantova-Palermo 0-0: pareggio tutto sommato buono per entrambe le squadre, che proseguono la loro stagione in posizioni di classifica medio-alte.

Pisa-Catanzaro 0-0: i toscani imitano Sassuolo e Spezia e mancano ancora la fuga ritrovandosi sempre primi con 24 punti, solo due in più degli emiliani e tre in più dei liguri. Il Catanzaro va a invece a 13 e resta a metà classifica.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.