Serie B, risultati 10° giornata 21-10-2023: ennesimo pareggio per il Bari, folla a metà classifica. Lecco sempre più ultimo

Bari-Modena 1-1: ottavo pareggio in dieci partite per i pugliesi, che non vincono ormai da tempo immemore e continuano a denotare grossi problemi nella gestione del vantaggio, forse per eccessivo rilassamento o forse per la mancanza di un centravanti che rende la ricerca del gol uno sforzo sovrumano. Anche oggi, passato in vantaggio grazie a Sibilli a venti minuti dal termine, il Bari non chiude i conti e viene raggiunto dieci minuti dopo da Manconi non riuscendo, infine, a trovare la rete decisiva. I pugliesi restano al 14° posto con 11 punti, mentre il Modena è ora al 7° posto con 13 punti, in condivisione con altre squadre.

Cremonese-Sudtirol 0-1: una sfortunata autorete di Ravanelli a sette minuti dal 90° regala ai sudtirolesi un prezioso successo che permette loro di agganciare proprio gli odierni avversari al 7° posto, che le compagini adesso condividono con Cittadella, Modena e Brescia, oltre che tra loro, essendo tutte a quota 13 punti.

Lecco-Ascoli 0-2: Nestorovski e Quaranta stendono i lombardi, ancora ultimi con un solo punto, e portano i marchigiani al 12° posto, ma a -1 dal 7°.

Pisa-Cittadella 2-1: Piccinini ed Esteves rilanciano i toscani, ora al 12° posto con 12 punti, in compagnia dell’Ascoli, ma a -1 dal maxi gruppo che occupa l’8° posto e di cui fa parte anche l’avversario odierno. Magrassi segna troppo tardi e non evita la sconfitta ai veneti, che restano a 13.

Ternana-Brescia 0-1: a venti minuti dal triplice fischio Bisoli risolve una gara molto dura e permette ai lombardi di unirsi al già menzionato maxi gruppo, formato da altre tre compagini, che occupa il 7° posto a 13 punti. Gli umbri, invece, restano a 6 punti e continuano a condividere il terzultimo posto con Spezia e Feralpisalò.