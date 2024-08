Serie B, risultati 1° giornata 17/18-08-2024: grandi rimonte di Spezia, Salernitana e Mantova, figuraccia del Bari. Esulta nel finale il Sudtirol

Bari-Juve Stabia 1-3: inizia malissimo la stagione del nuovo, ma anche vecchio visto quanto accaduto, di Moreno Longo. Le Vespe, tornate in B dopo quattro anni di inferno, pasteggiano allegramente al “San Nicola” sui resti di una squadra forse mal costruita e che probabilmente farà ancora patire i tifosi dopo la salvezza sofferta dell’anno scorso. Per i campani vanno a segno Bellich, Folino e Artistico, mentre è di Ricci l’inutile rete pugliese.

Pisa-Spezia 2-2: avanti di due gol grazie a Esposito e Bertola, i liguri vengono rimontati da Touré e Canestrelli ed è così che questo che potrebbe essere uno scontro playoff nel corso della stagione si rivela un match altamente spettacolare.

Salernitana-Cittadella 2-1: i veneti segnano immediatamente con Rabbi, ma come già capitato in Coppa Italia i campani riescono a ribaltare e vincere nei minuti finali grazie a Daniliuc e ad un autogol di Angeli. Retrocessi nell’ultima stagione, i salernitani iniziano bene il percorso che proveranno a coronare con una nuova promozione, mentre devono registrare ancora qualcosa i patavini di provincia.

Sudtirol-Modena 2-1: Bozhanaj riacciuffa il repentino vantaggio altoatesino di Mallamo, ma Rover al 90° fa esplodre il “Druso“

Catanzaro-Sassuolo 1-1: Mulattieri porta avanti gli emiliani, tornati in B dopo un decennio di massima serie, ma Pontisso rimedia ben presto e il match non si schioda più dal risultato di parità anche perché in pieno recupero Laurienté sbaglia il penalty della possibile vittoria neroverde.

Cesena-Carrarese 2-1: le due neopromosse danno vita a un bel match in cui fa la differenza Shpendi con una bella doppietta, mentre è di Schiavi il primo gol toscano in B.

Cosenza-Cremonese 1-0: un gol repentino di D’Orazio regala ai calabresi i primi tre punti.

Frosinone-Sampdoria 2-2: Coda e Venuti ribaltano il vantaggio laziale di Ambrosino, ma Di Stefano nega ai liguri la vittoria con la rete del pareggio.

Reggiana-Mantova 2-2: tornati in B dopo anni di vero calvario, con anche l’onta di un fallimento, i virgiliani rimontano gli emiliani dal 2-0 al 2-2 grazie al gol di Bragantini e all’autorete di Meroni, che vanificano i centri di Vergara e Reinhart.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.