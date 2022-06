Serie B 2022-2023: tutte le squadre partecipanti

Serie B 2022-23: tutte le squadre che parteciperanno nel prossimo campionato. Tante squadre storiche della massima serie.

Una Serie B davvero spettacolare quella di quest’anno. Nella scorsa stagione il Lecce ha vinto il campionato , ottenendo la promozione in Serie A, assieme alla Cremonese che si è classificata seconda. Con la vittoria ai play-off, invece, c’è anche il ritorno del Monza dopo tanti di assenza nella massima serie.

C’era solamente un altro posto per la Serie B e bisognava attendere i play-off della Serie C. L’ultimo pass è stato strappato dal Palermo che alla fine è risorto, dopo i problemi finanziari del 2019. La vittoria nei playoff contro il Padova, ha ricondotto i rosanero in Serie B che ora sognano di ritornare subito in Serie A. Sempre dalla Serie C sono salite Südtirol, Modena ed il Bari, altro club storico.

A scendere in Serie B sono anche tre squadre dalla Serie A. Oltre il Venezia, anche Cagliari e Genoa ritornano nella serie cadetta. Tanti club storici che danno ancora più lustro all’intera competizione.

Serie B 2022-23, tutte le squadre

Ascoli

Bari

Benevento

Brescia

Cagliari

Cittadella

Como

Cosenza

Frosinone

Genoa

Modena

Palermo

Parma

Perugia

Pisa

Reggina

SPAL

Südtirol

Ternana

Venezia