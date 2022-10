Serie A1 volley femminile: Chieri e Scandicci in testa dopo due giornate

Serie A1 volley femminile, la situazione dopo due giornate: Scandicci e Chieri in testa a punteggio pieno. Novara, Monza e Conegliano, costrette al tie-break dalle rispettive avversarie, inseguono.

Le prime due giornate del campionato di Serie A1 volley femminile sono andate in archivio. Pronostici rispettati nella quasi totalità, con tutte le big che occupano posizioni alte in classifica. La nuova Scandicci di Barbolini, che ha aggiunto al roster due campionesse del calibro di Zhu e Washington, oltre a confermare in blocco l’ossatura della squadra, si trova in testa a punteggio pieno con una solida Chieri.

Le toscane sono reduci dai netti successi contro Perugia e Vallefoglia, entrambe battute 3-0. Con la Ting ancora convalescente dopo l’operazione al polso, la squadra toscana si è ancora affidara ai colpi della giovane Antropova, capace di mettere a referto 38 punti e guadagnarsi la palma di top scorer in ambo le gare. Ma buono è stato anche l’impatto di Mingardi, per un roster che conta in attacco anche Sorokaite, in grado di disimpegnarsi sia da schiacciatrice che da opposto, garantendo a Barbolini interessanti variabili tattiche.

In cima alla classifica anche Chieri: la squadra di Bregoli ha vinto nettamente il derby con Cuneo, grazie all’ottima prestazione di tutto l’attacco, con Grobelna, Villani e Cazaute che hanno terminato la gara a quota 14 punti.

Questo successo, unito al 3-0 rifilato a Casalmaggiore nella partita di esordio, proietta le “collinari” al comando. Le altre big si trovano dunque costrette a inseguire: la nuova Conegliano, trascinata in campo da Isabelle Haak, è stata costretta a battagliare con una coriacea Busto Arsizio, che ha già disputato dieci set in queste prime due partite di campionato, vincendo all’esordio contro Firenze.

Finisce al quinto anche la gara di Novara, che dopo aver liquidato agevolmente Macerata nella prima partita, si trova a fare i conti con una pugnace Pinerolo, la quale conquista il primo storico punto in A1, e dimostra di essersi ripresa dallo shock patito all’esordio, perdendo nettamente contro Milano.

Proprio Milano chiude il trenino delle squadre a quota cinque punti: la formazione di Gaspari ha battuto 3-2 Casalmaggiore, facendosi recuperare due set di vantaggio. Sylla e compagne, come successo nella gara d’esordio contro Pinerolo, difettano ancora un po’ di cinismo, ma danno l’impressione di poter essere, insieme a Scandicci, la vera alternativa al dominio della Prosecco.

Nelle zone basse della classifica si registra la partenza ad handicap di Firenze, ferma a un solo punto, mentre la neo promossa Macerata (quota tre punti) ha fatto già sentire la propria voce vincendo uno scontro diretto contro Perugia (unica squadra ancora a secco), e Bergamo si è riscattata dalla prima pesante sconfitta contro Conegliano battendo 3-0 la già citata Firenze. Delude anche Cuneo, presente nei playoff Scudetto in questi ultimi due anni, ma ferma a quota uno dopo le sconfitte con Vallefoglia (al tie break) e Chieri (il già citato 3-0).

Serie A1 volley femminile: risultati della seconda giornata

Scandicci-Vallefoglia 3-0 (25-18; 25-14; 25-16)

Bergamo-Bisonte Firenze 3-0 (25-19; 25-17; 27-25)

Busto Arsizio-Conegliano 2-3 (23-25; 18-25; 25-22; 25-22; 10-15)

Casalmaggiore-Milano 2-3 (25-27; 21-25; 25-21; 26-24; 10-15)

Macerata-Perugia 3-1 (25-21; 25-17; 22-25; 25-19)

Pinerolo-Novara 2-3 (17-25; 25-22; 30-28; 23-25; 11-15)

Cuneo-Chieri 0-3 (18-25; 20-25; 14-25)

Serie A1 volley femminile: classifica dopo due giornate

Scandicci 6

Chieri 6

Conegliano 5

Novara 5

Milano 5

Busto Arsizio 3

Bergamo 3

Macerata 3

Vallefoglia 2

Pinerolo 1

Bisonte Firenze 1

Cuneo 1

Casalmaggiore 1

Perugia 0