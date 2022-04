Serie A, Venezia esonera Zanetti. Soncin fino al termine del campionato

Serie A, salta la panchina del Venezia: Paolo Zanetti esonerato a tre giornate dalla fine. Al suo posto Soncin.

La mossa della disperazione: il Venezia prova a salvarsi e a salvare una stagione che la vede precipitare inesorabilmente verso l’inferno della Serie B. La squadra lagunare è ultima in classifica, a sei punti dal Cagliari, e ha pochissime chances di mantenere la categoria.

Una situazione di classifica figlia di due mesi disastrosi, nei quali la formazione arancioneroverde ha collezionato otto sconfitte in altrettante gare. L’ultimo punto risale allo scontro diretto contro il Genoa dello scorso 20 febbraio, così il presidente Duncan Niederauder ha assunto la sua decisione, per quanto drastica: Paolo Zanetti è stato esonerato dall’incarico di primo allenatore. Al suo posto, per le residue cinque partite di campionato (il Venezia deve recuperare la sfida contro la Salernitana) ci sarà Andrea Soncin.

Zanetti lascia dopo due anni. Suo il merito di aver conquistato la promozione in A la scorsa stagione, riportando il Venezia nella massima categoria dopo 20 anni.

Soncin subentra in una situazione ormai compromessa. Lo stesso presidente Niederauder ha affermato che i giocatori, nelle prossime cinque partite, sono chiamati a fare un miracolo. Un miracolo le cui propozioni si ingigantiscono, visto e considerato che le dirette concorrenti (Salernitana in particolare) sembrano aver cambiato marcia.

La scalata alla salvezza del Venezia riprende all’Alianz Stadium di Torino, contro la Juventus. Parlando di missioni impossibili…

Venezia esonera Zanetti: il comunicato ufficiale della società

“Venezia FC comunica che Paolo Zanetti è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società desidera ringraziare il tecnico per aver scritto una magnifica pagina della storia arancioneroverde con la promozione in Serie A dello scorso anno. Con mister Zanetti sono stati sollevati dall’incarico anche l’allenatore in seconda Alberto Bertolini, l’assistente Nicola Beati e il preparatore Fabio Trentin, a cui vanno i ringraziamenti della Società per la collaborazione in queste due stagioni”.