Serie A sub iudice: Bologna-Inter, Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese

È caos contagi in Serie A: la ventesima giornata, prima di ritorno, ha visto il rinvio di ben quattro match, e la ventunesima sarà altresì mutilata con tre partite in meno. Il Giudice Sportivo tiene le gare “Sub Iudice”, aspettando le decisioni della Lega Calcio in merito a un eventuale rinvio.

Il Covid-19 si abbatte prepotentemente sulla Serie A: l’aumento dei casi in ogni gruppo squadra, nessuno ne è risparmiato, ha prodotto i primi risultati concreti nel rinvio di diverse partite che si giocheranno, eventualmente, in data da destinarsi.

La ventesima giornata, prima di ritorno, ha visto nel suo specifico ben quattro gare rinviate per Covid: Bologna-Inter, Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese. Oggi, il giudice sportivo Gerardo Mastandrea, si è pronunciato nel merito, procrastinando la decisione definitiva in attesa che vengano comunicate le date degli eventuali rinvii.

L’obiettivo è quello di non falsare il campionato, assegnando vittorie d’ufficio che potrebbero penalizzare questa o quell’altra squadra. Mastrangelo ha deciso di attendere le decisioni della Lega Calcio, che dovrebbe comunicare le date relative ai rinvii dei match.

Un compito niente affatto semplice, dacché due delle squadre coinvolte, nello specifico Inter e Atalanta, sono ancora impegnate nella UEFA Champions League, e sarà dunque difficile incastrare tra loro i vari appuntamenti in calendario. Bisogna salvaguardare la regolarità del campionato, ma anche il destino europeo delle nostre squadre.

