Serie A, possibile visione partite in chiaro su Canale 5, Rai e Tv8?

La Serie A, nonostante l’emergenza Coronavirus, torna in campo con i recuperi della 26° giornata di campionato ed il Governo chiede la trasmissione in chiaro delle partite in programma.

Sebbene l’emergenza Coronavirus che continua a generare paure e tensioni nel nostro paese, la Serie A torna (finalmente) in campo con i recuperi della 26° giornata di campionato e porta con sé la possibilità che questi possano essere trasmessi in chiaro o su Canale 5 o sulla RAI o su Tv8.

Le prime due reti televisive italiane che trasmettono in chiaro, si sono infatti subito proposte per trasmettere sui propri canali i match in programma domenica, tra i quali spicca, senza dubbio, il Derby d’Italia tra Juventus ed Inter. Un match, quello tra bianconeri e nerazzurri, che già Sky la settimana scorsa aveva proposto di trasmettere in chiaro su Tv8, prima di ricevere risposta negativa da parte della Lega Serie A che aveva sottolineato come l’emittente non sia in possesso dei diritti necessari per trasmettere eventi in chiaro.

Quindi, la situazione, per quanto riguarda le partite di domani, è praticamente la stessa: le reti che trasmettono in chiaro si sono mostrate disponibili, ma la Lega Serie A dice no. Servirebbe un decreto straordinario del Governo, per motivi di ordine pubblico, ma le partite sono in programma domani e il tempo è dunque poco.

La richiesta del Ministro Spadafora e il no della Lega Serie A

In una lettera inviata a FIGC e Lega Serie A, il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, chiede, senza giri di parole, che almeno le partite della 26° giornata di campionato vengano trasmesse in chiaro al fine di garantire una migliore salvaguardia della salute pubblica ed evitare inutili assembramenti nei bar e nei ristoranti.

Il Ministro dello Sport, sottolinea inoltre come il ruolo del calcio, in qualità di sport più seguito in Italia, sia quello di unire, di creare confronti e, perché no, anche di suscitare interesse all’estero. Bisogna permettere a tutti di poter godere, vista la grave situazione di emergenza, di uno spettacolo accattivante ed emozionante. Questo è, in linea di massima, il contenuto della lettera del ministro inviata ai massimi organi calcistici italiani.

La Lega Serie A dal canto suo, rispondendo al Ministro Spadafora fa capire che, sebbene la proposta di trasmettere le partite in chiaro sia lodevole e meritevole di attenzione, vista la gravità della situazione in cui versa il paese, è del tutto improbabile che ciò avvenga. Ci sono dei contratti, stipulati precedentemente, che impediscono la trasmissione degli eventi in chiaro.

Logo ufficiale della Serie A

Sky propone comunque Tv8 per Juventus-Inter ed anche RAI e MEDIASET restano alla finestra con quest’ultima che ha già avvertito la Lega con una lettera in cui ha specificato la propria prontezza alla denuncia nel caso in cui il match di Torino venga trasmesso in chiaro sulla RAI, con conseguente danno ai propri ascolti.

Tornando all’inizio, servirebbe dunque un decreto straordinario del Governo, che permetta non solo alle società di non avere timore di eventuali cause da parte di Sky, DAZN, MEDIASET e RAI, ma anche di impedire che gli stessi club vadano incontro ad altre spese/perdite in un momento così delicato come quello attuale

Il Codacons denuncia la Lega per il no alla trasmissione in chiaro

Il Codacons (coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) ha annunciato poche ore fa la volontà di sporgere denuncia nei confronti della Lega Serie A per la mancata concessione dei permessi relativi alla trasmissione in chiaro dei match della 26° giornata di campionato.

La decisione della Lega infatti non piace all’associazione dei consumatori che considera inaccettabile un simile divieto difronte alla disponibilità di tutti a trasmettere le partite in chiaro in una situazione così delicata per lo stato italiano. La denuncia per la Lega si preannuncia quindi pressoché scontata così come l’invito al Ministro Spadafora di sorvolare su tali divieti e permettere la trasmissione in chiaro di Juventus-Inter e di tutte le altre gare in programma.

Eleven Sports ha già provveduto alla Serie C in chiaro fino al 3 aprile; che la Serie A possa avere lo stesso trattamento? Aspettiamo e vediamo.

