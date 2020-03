Juventus-Inter in Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 08-03-2020

Juventus-Inter, partita valida per il recupero della ventiseiesima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A HD ed in streaming sulle piattaforme streaming on demand Sky Go e NowTv. Dubbio Chiellini-De Ligt per Sarri, Conte ritrova Handanovic tra i pali.

Domani alle ore 20:45 la Juventus ospiterà in un Allianz Stadium a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus l’Inter nella partita valida per il recupero della ventiseiesima giornata di Serie A, rinviata la scorsa settimana.

Dopo la sconfitta subita in Champions League contro il Lione, la Juventus vuole ripartire in campionato per riprendersi anche la vetta della classifica, conquistata dalla Lazio la scorsa settimana. I bianconeri, in campionato, vengono dalla vittoria contro la Spal e vogliono dare seguito a questo successo.

L’Inter, invece, è passata senza troppa fatica agli ottavi di Europa League eliminando il Ludogorets ed ora vuole riavvicinarsi al primo posto. Con due partite in meno, i nerazzurri non hanno intenzione di abdicare tanto facilmente nella corsa scudetto e nel derby d’Italia cercheranno una vittoria che rilancerebbe le loro ambizioni.

Le ultime sulle formazioni di Juventus ed Inter

La settimana di stop forzato ha permesso a Sarri di recuperare totalmente a capitan Chiellini, con il difensore livornese che però dovrebbe partire ancora dalla panchina. Al momento, il favorito per un posto da titolare è De Ligt che dovrebbe far coppia con Bonucci al centro della difesa. In attacco sarà ancora Higuain ad andare in panchina con Cuadrado, Dybala e Cristiano Ronaldo a formare il tridente. A centrocampo si rivedrà Matuidi che prenderà il posto di Rabiot al fianco di Bentancur e Pjanic.

Buone notizie anche per Antonio Conte che per questo derby avrà di nuovo a disposizione Samir Handanovic che ha recuperato dal problema alla mano e sarà regolarmente tra i pali. Pochi dubbi di formazione per il tecnico salentino con Bastoni favorito su Godin e D’Ambrosio in difesa con De Vrij e Skriniar, mentre Vecino è favorito su Eriksen. In attacco sicura la presenza sia di Romelu Lukaku che di Lautaro Martinez.

Probabili formazioni Juventus-Inter

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. All. Maurizio Sarri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; R. Lukaku, L. Martinez. All. Antonio Conte.

Dove vedere Juventus-Inter in Diretta TV e Streaming Live

La partita Juventus-Inter, gara valida per il recupero della ventiseiesima giornata, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A HD (canale 202) per gli abbonati a Sky Calcio e Sky Sport.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Juventus-Inter in diretta streaming live.

Infine, sarà possibile guardare la partita Juventus-Inter utilizzando il servizio streaming on demand NowTv acquistando la singola partita a €9.99 o acquistando l’intero Ticket Sport al costo mensile di €29.99.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Juventus-Inter

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Inter in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Juventus-Inter

Quello dell’Allianz Stadium sarà il 220° derby d’Italia della storia, il 109° disputato in casa della Juventus. I precedenti sono nettamente a favore dei bianconeri che in casa hanno vinto in ben 71 scontri, facendo registrare circa il 66% di vittorie. I nerazzurri si sono imposti solo in 17 occasioni e sono diventati la prima squadra a vincere all’Allianz Stadium, imponendosi 3-1 nel 2012.

In casa, quest’anno, la Juventus non ha ancora perso con 16 vittorie in 17 partite tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Solo il Sassuolo è l’unica squadra in questa stagione ad aver portato via un punto dall’Allianz Stadium.

Numeri positivi per la Juventus, ma anche l’Inter in trasferta non scherza. I nerazzurri hanno vinto 10 delle 15 trasferte stagionali ed in campionato solo la Lazio è stata in grado di batterli. Dopo l’impresa del 2012, l’Inter vuole ora essere la prima squadra a battere la Juventus in casa quest’anno.

