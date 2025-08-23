Serie A in Diretta Tv e Streaming: Guida al risparmio con Dazn e Sky

Come vedere tutte le partite di Serie A 2025/26 in Diretta TV e Streaming: guida per risparmiare legalmente su DAZN e Sky.

Guardare la Serie A 2025/26 in diretta TV e streaming senza spendere una fortuna è possibile, purché si scelgano le strategie giuste e si evitino sistemi illegali come il pezzotto, ormai sempre più nel mirino delle autorità.

Pianificare con attenzione l’abbonamento, approfittare di promozioni, sconti temporanei e gift card offerti da DAZN e Sky può permettere di risparmiare fino a 250 euro l’anno, senza rinunciare alla qualità della visione e alla legalità.

La lotta al pezzotto e le nuove sanzioni

Con l’avvio della nuova stagione, il Garante delle Comunicazioni ha intensificato la lotta contro l’utilizzo di sistemi pirata per guardare il calcio. Dopo gli avvisi del 2024, a maggio 2025 sono arrivate le prime identificazioni e sanzioni: oltre 2.000 utenti sono stati colti in flagrante mentre utilizzavano il pezzotto per accedere illegalmente ai contenuti a pagamento di DAZN, Sky e delle principali piattaforme di streaming.

Le multe, come previsto dalla normativa vigente, possono essere retroattive e arrivare fino a 5.000 euro in caso di recidiva. Guardare la Serie A con metodi non autorizzati, quindi, non solo è rischioso, ma può avere conseguenze legali molto pesanti.

Dove vedere le partite di Serie A 2025/26:

Piattaforma Pacchetto Prezzo Contenuti / Note DAZN Full (mensile) 44,99 € / mese Tutta la Serie A (380 partite). Disdetta mensile. DAZN Full (annuale in 12 rate) 34,99 € / mese (419,88 € ann.) Impegno 12 mesi. Stesse partite del piano Full. DAZN Full (annuale pagamento unico) 359 € una tantum Costo medio ~29,9 € / mese. Pagamento anticipato. DAZN Family (Full su 2 reti) 69,99 € / mese • 59,99 € / mese (ann. in rate) • 599 € (ann. unico) Visione contemporanea su due reti in luoghi diversi. DAZN Goal (3 partite/giornata) 19,99 € / mese • 13,99 € / mese (ann. in rate) • 129 € (ann. unico) Solo 3 match di Serie A per turno + contenuti selezionati. Sky Sky Calcio + Sky TV 15,90 € / mese 3 partite di Serie A per giornata su satellite/fibra. Include canali Sky TV. NOW (Sky) NOW Sport (mensile) 19,99 € / mese (promo 12 mesi) • 29,99 € / mese listino Stesse 3 partite/giornata di Sky + altri eventi sportivi.

Nota: prezzi e formule possono variare per promozioni locali o periodiche. Aggiorna i valori se l’operatore modifica il listino.

Anche per il nuovo ciclo 2025-2029 sarà DAZN a trasmettere tutte le 380 partite della Serie A in esclusiva consolidando il suo ruolo di riferimento per lo streaming sportivo in Italia.

Sky, insieme alla sua piattaforma online NOW, mantiene invece la co-esclusiva di 3 partite per giornata:

Anticipo del sabato alle 20:45

alle 20:45 Partita della domenica alle 18:00

alle 18:00 Posticipo del lunedì alle 20:45

Questo significa che, per seguire tutti i match della stagione, sarà necessario avere un abbonamento DAZN mentre Sky resta un’opzione utile per chi vuole combinare Serie A, Champions League e altri eventi sportivi.

Come risparmiare su DAZN e Sky in modo legale

Per evitare spese eccessive, esistono diverse soluzioni convenienti e legali:

Pianificare con anticipo l’abbonamento in base alle proprie abitudini di visione

l’abbonamento in base alle proprie abitudini di visione Sfruttare promozioni stagionali e pacchetti dedicati al calcio

e pacchetti dedicati al calcio Utilizzare gift card scontate acquistabili online o nei principali punti vendita

acquistabili online o nei principali punti vendita Approfittare di offerte combinate tra DAZN e Sky, specialmente per chi vuole seguire anche Champions, Europa League e altri sport

La nuova stagione di Serie A è alle porte e il modo migliore per viverla senza rischi è affidarsi solo ai canali ufficiali. Le piattaforme mettono a disposizione diverse formule per adattarsi alle esigenze di ogni tifoso, consentendo di risparmiare legalmente e godersi lo spettacolo del calcio in diretta.

Calcio in TV 2025/26: come risparmiare davvero sugli abbonamenti

Con l’arrivo della Serie A 2025/26, il tema degli abbonamenti calcio in TV è più che mai centrale. Tra DAZN, TIMVISION e Sky/NOW, le offerte sono numerose, ma scegliere quella più adatta alle proprie esigenze può fare la differenza tra spendere troppo o risparmiare fino a 250 euro l’anno. La chiave è capire il proprio profilo di tifoso e individuare la soluzione più vantaggiosa.

Come pianificare l’abbonamento e risparmiare

Il primo passo per spendere meno è capire che tipo di spettatore sei e tifoso sei. Segui solo la tua squadra? Vuoi vedere tutta la Serie A? Ti interessano anche coppe europee o altri sport? La risposta determina quale piattaforma scegliere e quale pacchetto attivare.

Bloccando un abbonamento annuale e approfittando delle promozioni stagionali, il risparmio rispetto ai listini mensili flessibili può essere notevole. Inoltre, le gift card scontate vendute online e nei negozi fisici rappresentano un’altra occasione per ridurre la spesa finale.

1 – DAZN MyClub Pass: guarda solo la tua squadra del cuore

Con l’avvio della nuova stagione di Serie A Enilive 2025/2026, DAZN lancia un’importante novità per tutti i tifosi: DAZN MyClubPass, un abbonamento pensato per chi vuole seguire solo la propria squadra del cuore senza sottoscrivere un piano completo. Disponibile fino al 31 agosto 2025, questa nuova formula rappresenta un’opportunità ideale per chi desidera vivere un’esperienza personalizzata, seguendo ogni passo del percorso stagionale del proprio club.

Cos’è DAZN MyClubPass e come funziona

DAZN MyClubPass è un piano dedicato esclusivamente ai tifosi di Serie A che vogliono concentrarsi sulla loro squadra preferita. Durante la sottoscrizione, basta selezionare il club del cuore per accedere a contenuti personalizzati e a tutte le partite della squadra per l’intera stagione.

Con il nuovo MyClubPass potrai avere accesso a:

Tutte le 38 partite della tua squadra in stagione, in casa e in trasferta.

in stagione, in casa e in trasferta. Show pre e post-partita , con interviste e analisi esclusive.

, con interviste e analisi esclusive. Highlights completi e contenuti on-demand.

e contenuti on-demand. Nuovi programmi di approfondimento dedicati alla Serie A Enilive.

Un servizio ideale per chi vuole un’esperienza su misura, seguendo ogni momento del campionato della propria squadra come se fosse allo stadio.

Il nuovo abbonamento permette di guardare DAZN su due dispositivi contemporaneamente, purché connessi alla stessa rete internet. Questa funzionalità lo rende perfetto per famiglie, coinquilini o coppie di tifosi che vogliono vivere insieme le emozioni del campionato.

Il DAZN MyClubPass è disponibile per:

Nuovi clienti senza alcun abbonamento DAZN attivo.

Ex utenti che avevano sottoscritto i piani DAZN Goal o DAZN Sports .

o . Tifosi che vogliono seguire la Serie A in modo mirato, evitando di pagare per tutte le 380 partite.

L’abbonamento DAZN MyClubPass è sottoscrivibile dal 18 agosto al 31 agosto 2025. Dopo questa data non sarà più possibile attivarlo, rendendolo un’opportunità limitata nel tempo.

Questa nuova formula nasce per soddisfare le esigenze dei tifosi che desiderano vivere il campionato in maniera personalizzata, pagando solo per ciò che realmente interessa: la propria squadra.

2 – Tifoso “tutto il campionato”

Se vuoi seguire tutte le 380 partite della Serie A e non sei interessato alla Champions League, l’opzione più conveniente è il piano DAZN Full Annuale Anticipato:

Spesa annua : 359 €

: Costo medio mensile : circa 29,9 €

: circa Vantaggi : accesso completo a tutto il campionato , risparmio di circa 181 € rispetto al piano mensile da 44,99 €.

: accesso completo a , risparmio di circa rispetto al piano mensile da 44,99 €. Ideale per: tifosi che non vogliono perdersi neanche un match.

3 – Famiglia o gruppo di amici

Se vuoi condividere l’abbonamento con un parente, un amico o un coinquilino che utilizza una rete internet diversa, la soluzione migliore è DAZN Family Annuale Anticipato:

Spesa totale : 599 €

: Costo medio per persona : circa 300 € se diviso in due.

: circa se diviso in due. Vantaggi : visione contemporanea su due reti diverse in luoghi differenti .

: visione contemporanea su in . Ideale per: famiglie allargate, coinquilini o amici che vogliono suddividere il costo.

4 – Appassionato di big match e Champions League

Vuoi seguire le coppe europee e ti bastano 3 partite di Serie A per giornata? La scelta giusta è il NOW Pass Sport Annuale:

Spesa annua : 239 €

: Contenuti inclusi :

• 3 match di Serie A per turno

• Tutta la Champions League

• Europa League e Conference League

: • 3 match di Serie A per turno • Tutta la • e Vantaggi : ideale se ti interessano soprattutto le coppe europee e i big match di campionato.

: ideale se ti interessano soprattutto le e i big match di campionato. Ideale per: tifosi che seguono sia Serie A che calcio internazionale.

5 – Utente misto: calcio + intrattenimento

Se oltre alla Serie A ti interessano anche film, serie TV e la partita esclusiva di Champions su Prime Video, il pacchetto più adatto è TIMVISION “DAZN & Prime”:

Spesa annua : 419,88 €

: Contenuti inclusi :

• Tutte le partite della Serie A su DAZN

• La partita di Champions League in esclusiva su Prime Video

• Cataloghi completi di Prime Video e Infinity+

: • Tutte le partite della Serie A su DAZN • La partita di Champions League in esclusiva su Prime Video • Cataloghi completi di e Vantaggi : un unico abbonamento che integra calcio e intrattenimento .

: un unico abbonamento che integra . Ideale per: utenti che vogliono un’offerta completa, sportiva e multimediale.

DAZN, TIMVISION e Sky: offerte e pacchetti

Piattaforma Pacchetto Prezzo Contenuti / Profilo utente ideale DAZN Full (mensile) 44,99 €/mese Tutta la Serie A (380 partite). Ideale per chi guarda molte gare. Disdetta mensile. DAZN Full (ann. rateizzato) 34,99 €/mese (419,88 €/anno) Impegno 12 mesi. Risparmio significativo rispetto al mensile. DAZN Full (ann. unico) 359 € una tantum Costo medio ~29,9 €/mese. Massimo risparmio annuale. DAZN Family (Full su 2 reti) 69,99 €/mese • 59,99 € (ann. rateizzato) • 599 € (ann. unico) Visione contemporanea in due luoghi diversi. Ottimo per famiglie/alloggi condivisi. DAZN Goal (3 partite/giornata) 19,99 €/mese • 13,99 € (ann. rateizzato) • 129 € (ann. unico) Solo 3 match giornalieri. Adatto a chi guarda la propria squadra o pochi incontri. TIMVISION (bundle) DAZN & Prime 19,99 €/mese (primi 5 mesi), poi 34,99 €/mese Serie A + Prime Video. Buona scelta per chi cerca calcio e intrattenimento. TIMVISION (bundle) DAZN Plus & Prime Prezzo fisso annuale Soluzione all-in-one per sport e serie TV. Sky Sky Calcio + Sky TV 15,90 €/mese 3 partite di Serie A al turno + Sky TV. Ideale per sport e intrattenimento in TV. NOW (Sky) NOW Sport (mensile) 19,99 €/mese (promo 12 mesi) • 29,99 € listino Streaming di 3 partite a giornata + coppe europee. Perfetto per chi guarda online.

Le tre principali piattaforme per guardare la Serie A 2025/26 sono DAZN, TIMVISION e Sky/NOW. Ognuna ha una proposta distinta, che incide direttamente sul costo annuale.

DAZN

È l’unico operatore che trasmette tutte le 380 partite del campionato.

• Piano Full : 44,99 € al mese, oppure 34,99 € mensili con pagamento in 12 rate, o 359 € in unica soluzione (≈ 29,9 €/mese).

• Piano Family : per due reti diverse, costa 69,99 € al mese, 59,99 € mensili con rateizzazione, oppure 599 € in unica soluzione.

• Piano Goal : permette di vedere 3 partite a giornata , da 19,99 € al mese o 129 € con pagamento annuale anticipato.

Consiglio: se guardi molte partite, il piano annuale anticipato è il più conveniente.

È l’unico operatore che trasmette del campionato. • Piano : 44,99 € al mese, oppure 34,99 € mensili con pagamento in 12 rate, o in unica soluzione (≈ 29,9 €/mese). • Piano : per due reti diverse, costa 69,99 € al mese, 59,99 € mensili con rateizzazione, oppure in unica soluzione. • Piano : permette di vedere , da 19,99 € al mese o con pagamento annuale anticipato. se guardi molte partite, il piano è il più conveniente. TIMVISION

Non possiede diritti propri, ma propone bundle integrati che includono DAZN , Prime Video e Infinity+ .

• “ DAZN & Prime ”: 19,99 € al mese per 5 mesi, poi 34,99 €.

• “ DAZN Plus & Prime ”: prezzo fisso annuale, ideale per chi vuole calcio e intrattenimento insieme.

Consiglio: perfetto per famiglie e appassionati di sport e serie TV.

Non possiede diritti propri, ma propone che includono , e . • “ ”: 19,99 € al mese per 5 mesi, poi 34,99 €. • “ ”: prezzo fisso annuale, ideale per chi vuole calcio e intrattenimento insieme. perfetto per famiglie e appassionati di sport e serie TV. Sky e NOW

Trasmettono solo 3 partite di Serie A per giornata in co-esclusiva con DAZN, più Champions League, Europa League e altri eventi.

• Sky Calcio + Sky TV: 15,90 € al mese con vincolo contrattuale.

• NOW Sport: streaming con pass mensile, spesso in promozione a 19,99 € per 12 mesi, poi 29,99 €.

Consiglio: soluzione ottimale per chi segue più competizioni, non solo la Serie A.

Strategie per ridurre i costi

Blocca un piano annuale : evita le tariffe mensili flessibili.

: evita le tariffe mensili flessibili. Sfrutta le promozioni di inizio stagione e le offerte speciali.

di inizio stagione e le offerte speciali. Acquista gift card scontate per abbattere ulteriormente la spesa.

per abbattere ulteriormente la spesa. Condividi l’abbonamento dove consentito scegliendo formule come il piano DAZN Family .

dove consentito scegliendo formule come il piano . Valuta il tuo profilo d’uso: se guardi poche partite, considera pacchetti come DAZN Goal o le 3 gare Sky/NOW.

Conclusione

Con l’inizio della Serie A 2025/26, risparmiare è possibile senza rinunciare alla qualità. Basta analizzare le proprie abitudini, sfruttare abbonamenti annuali, bundle integrati e gift card scontate per scegliere l’offerta più adatta. Così potrai seguire il tuo calcio preferito in streaming o diretta TV in modo legale, sicuro e conveniente.