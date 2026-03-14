Serie A: Il quinto posto in Champions League è ancora possibile ma la strada resta complicata

Champions League - Stadiosport.it

La Serie A mantiene vive le speranze di ottenere un quinto posto in Champions League per la prossima stagione, anche se la corsa resta estremamente difficile. Tutto dipenderà dai risultati delle squadre italiane nelle competizioni europee nelle prossime settimane e da una combinazione di risultati favorevoli che, al momento, non è affatto scontata.

Il meccanismo che assegna un posto extra nella massima competizione europea si basa sul ranking stagionale UEFA, una classifica che valuta i risultati delle squadre di ogni paese nelle coppe europee durante la stagione in corso. Al momento l’Italia occupa il quarto posto nel ranking, dietro Inghilterra, Spagna e Germania, con il Portogallo immediatamente alle spalle.

I risultati delle competizioni europee di questa settimana hanno offerto qualche segnale positivo per il calcio italiano. Nonostante la pesante sconfitta dell’Atalanta contro il Bayern Monaco, il bilancio complessivo delle partite ha permesso alla Serie A di ridurre leggermente il distacco dalle nazioni davanti e allo stesso tempo aumentare il margine sul Portogallo.

Questo significa che, almeno per il momento, la quarta posizione resta relativamente stabile. Tuttavia il vero obiettivo dell’Italia non è soltanto difendersi dal Portogallo, ma cercare di scavalcare almeno una tra Spagna e Germania per ottenere il secondo posto utile nel ranking stagionale che garantisce un posto extra in Champions League.

Le squadre italiane ancora in corsa in Europa

Il problema principale per l’Italia riguarda il numero limitato di squadre ancora in gara nelle competizioni UEFA. Attualmente sono quattro i club italiani ancora impegnati tra Champions League, Europa League e Conference League. Tuttavia le possibilità che tutti possano continuare il proprio percorso europeo sono piuttosto ridotte.

La situazione più complicata riguarda l’Atalanta, che dopo la pesante sconfitta per 6-1 contro il Bayern Monaco si trova di fronte a un’impresa quasi impossibile nel match di ritorno.

Anche il confronto tra Bologna e Roma in Europa League rappresenta un ostacolo inevitabile per il ranking italiano. Essendo uno scontro diretto tra due squadre della stessa nazione, il risultato garantirà comunque l’eliminazione di una delle due, riducendo il numero di club italiani ancora in corsa.

La posizione più favorevole sembra essere quella della Fiorentina, che dopo il successo per 2-1 contro il Rakow nella Conference League appare ben posizionata per avanzare al turno successivo.

La sfida più difficile per l’Italia riguarda soprattutto la Spagna, che continua a presentare diverse squadre in ottima posizione nelle competizioni europee. Club come Real Madrid e Atletico Madrid restano protagonisti in Champions League, mentre altre squadre spagnole stanno ottenendo risultati importanti anche nelle altre competizioni UEFA.

Questo rende il sorpasso nel ranking particolarmente complicato, perché la Spagna può contare su più squadre ancora competitive nei tornei europei. La situazione della Germania appare leggermente più incerta rispetto a quella spagnola. Alcune squadre tedesche stanno vivendo un momento meno brillante e questo potrebbe offrire alla Serie A una piccola opportunità per ridurre il divario.

Per questo motivo molti analisti ritengono che l’Italia debba concentrarsi soprattutto su questo confronto diretto nel ranking stagionale. Se le squadre italiane riuscissero a ottenere risultati positivi nei prossimi turni e contemporaneamente alcuni club tedeschi dovessero uscire dalle competizioni, il distacco potrebbe ridursi in modo significativo.

Tutto si deciderà nei prossimi giorni

Il quadro definitivo diventerà molto più chiaro tra una settimana, quando si concluderanno gli ottavi di finale delle competizioni europee. A quel punto sarà possibile capire quante squadre italiane continueranno il loro cammino e quali nazioni manterranno più club ancora in gara.

Il sistema di punteggio UEFA premia infatti le vittorie e i passaggi del turno, rendendo ogni partita fondamentale per il ranking. Nonostante le difficoltà, la possibilità di ottenere il quinto posto in Champions League per la Serie A non è ancora del tutto sfumata.

Molto dipenderà dal percorso delle squadre italiane nelle prossime settimane e dalla capacità di ottenere risultati importanti nei turni successivi. Per il momento lo scenario resta complicato, ma nel calcio europeo basta una serie di risultati favorevoli per cambiare rapidamente gli equilibri. La corsa è ancora aperta, anche se il margine di errore per il calcio italiano è ormai ridotto al minimo.