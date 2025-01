Serie A | Atalanta 2-3 Napoli: Video Gol, Lukaku decide un Top match emozionante

Guida Calcio in TV

La Dea ha spinto per il vantaggio, ma il portiere del Napoli Alex Meret ha compiuto due grandi parate, prima su Samardzic e poi su un colpo di testa di De Ketelaere .

Napoli ha pareggiato alla prima vera occasione: David Neres ha visto un suo cross deviato verso Matteo Politano , che, in posizione centrale, ha controllato e calciato con il sinistro all’incrocio opposto.

Matteo Politano si aggiudica il Panini Player of the match di #AtalantaNapoli 🏆 pic.twitter.com/wHRV0L8FEo

Il Napoli compie un grande passo verso lo Scudetto con una vittoria spettacolare per 3-2 in casa dell’ Atalanta . Matteo Politano , Scott McTominay e Romelu Lukaku interrompono la striscia positiva della Dea.

Gioca responsabilmente | Questo sito compara quote e/o offerte degli operatori autorizzati in Italia esclusivamente a scopo informativo e non pubblicitario.