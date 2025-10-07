Serie A 2025: il supercomputer Opta incorona ancora l’Inter, ma il Milan sorpassa la Juventus nelle previsioni Scudetto

Serie A 2025 - Stadiosport.it

Con le prime sei giornate di Serie A ormai archiviate, il supercomputer Opta ha aggiornato le sue previsioni sullo Scudetto, rivelando un interessante sorpasso del Milan sulla Juventus nelle probabilità di vittoria finale.

Il campionato si sta dimostrando più equilibrato che mai: nessuna squadra è rimasta imbattuta e i risultati a sorpresa hanno contribuito a mescolare le carte in classifica. Anche l’Inter, pur reduce da due sconfitte consecutive contro Udinese e Juventus, resta ancora la favorita per il titolo secondo le simulazioni di Opta.

Inter resta la favorita, ma con percentuali in calo

Le probabilità dei nerazzurri di conquistare il campionato sono scese dal 35,9% al 28,46%, ma la squadra di Simone Inzaghi mantiene la prima posizione nelle proiezioni statistiche.

Subito dietro cresce in modo significativo il Napoli, che passa da una chance del 13,7% al 24,71%, segno di una ripresa convincente dopo un avvio altalenante. Bene anche la Roma, che migliora le sue possibilità di vittoria dal 9,9% al 17,41%, spinta da risultati solidi e da una maggiore continuità.

Milan supera la Juventus nelle previsioni

La novità più grande riguarda però il Milan, che secondo il supercomputer ha superato la Juventus nelle previsioni di classifica, conquistando virtualmente il quarto posto valido per la Champions League.

I rossoneri ora hanno l’11,51% di probabilità di vincere lo Scudetto, contro il 7,83% dei bianconeri, un’inversione di tendenza rispetto all’inizio della stagione, quando il Milan si fermava al 6,7% e la Juventus era all’8,2%.

Numeri che confermano un campionato aperto, imprevedibile e ricco di colpi di scena, dove anche le statistiche lasciano spazio all’incertezza e alla sorpresa fino all’ultima giornata.

