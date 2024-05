Il tecnico dell’Inter è stato giudicato da una giuria composta dai direttori delle principali testate giornalistiche per il gioco espresso nel corso di questa stagione.

Serie A 2023/2024: Simone Inzaghi miglior allenatore, a Florenzi il Premio Fair Play

Dopo una stagione davvero eccezionale, condita dall’ottenimento della seconda stella nerazzurra, Simone Inzaghi viene eletto miglior allenatore della stagione di Serie A 2023-2024. Sono stati i direttori delle principali testate giornalistiche ad esprimere il proprio giudizio nei confronti dei vari allenatori di Serie A, tenendo a mente quelli che erano i criteri relativi alla qualità di gioco delle squadre e il comportamento assunto in panchina durante le partite.

Anche l’Amministratore della Lega Calcio, Luigi Di Siervo si è pronunciato così, sul premio concesso al tecnico dell’Inter: “Non poteva che essere Simone Inzaghi a vincere il Philadelphia Coach Of The Season della Serie A TIM 2023/2024. Giunto ormai alla definitiva consacrazione tra gli allenatori più importanti sul panorama internazionale, il mister nerazzurro ha guidato la sua squadra in un percorso praticamente perfetto, con il miglior attacco, la miglior difesa e una striscia di 28 risultati utili consecutivi. La conquista dello Scudetto e della storica seconda stella dell’Inter sono il frutto del lavoro di un tecnico da sempre capace di far esprimere ai suoi calciatori un gioco entusiasmante, mantenendo grande compattezza e solidità”.

Oltre al riconoscimento consegnato ad Inzaghi è stato assegnato anche un altro premio come “Philadelphia Fair Play Moment Of The Season”, andato al terzino del Milan, Alessando Florenzi. Quest’ultimo, infatti, si era contraddistinto nel corso della gara Milan-Lazio dove il tesserato del Milan aveva colto tra i propri tifosi, uno in particolare che chiedeva a gran voce la maglia di Reijnders, allora Florenzi era corso per tutto il campo alla ricerca del proprio compagno di squadra per poi consegnare la maglia al diretto interessato. Un evento che coglie di fatti in pieno i valori del riconoscimento e che hanno portato la giuria all’assegnazione di quest’ultimo al terzino del Milan.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.