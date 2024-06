Serie A 2023-2024: Martinez MVP, premiati Zirkzee, Di Gregorio, Bastoni, Calhanoglu e Vlahovic

In data 24 maggio la Lega Serie A ha selezionato i migliori del campionato conclusosi da poco; i candidati erano raggruppati secondo sei categorie (non erano possibili candidature doppie e solo tre erano i candidati in ogni categoria):

Top 3 Under 23: il migliore fra tre dei giovani messisi più in luce nel torneo. I selezionati erano: Joshua Zirkzee (Bologna), Raoul Bellanova (Torino) e Matias Soulé (Frosinone). Top 3 Portieri: i candidati al premio erano Matteo Carnesecchi (Atalanta), Michele Di Gregorio (Monza) e Wojciech Szczesny (Juventus). Top 3 Difensori: a contendersi la palma di miglior difensore del campionato erano Gleison Bremer (Juventus), Alessandro Bastoni (Inter) e Riccardo Calafiori (Bologna). Top 3 Centrocampisti: Christian Pulisic (Milan), Hakan Calhanoglu (Inter) e Teun Koopmeiners (Atalanta) erano in lizza per il riconoscimento. Top 3 Attaccanti: Paulo Dybala (Roma), Dusan Vlahovic (Juventus) e Rafael Leao (Milan), forse più per questione di regolamento che per reali meriti, si sono contesi questo riconoscimento. MVP – BEST OVERALL: il migliore del torneo in assoluto. Non si sa ancora chi fossero i suoi avversari, ma il titolo di capocannoniere e la mancata nomination nella categoria “migliori attaccanti” indicavano chiaramente che il vincitore assoluto fosse Lautaro Martinez. E infatti…

Capocannoniere con 24 reti, l’attaccante dell’Inter Martinez è stato scelto quale MVP della stagione appena conclusa, una scelta logica per ovvi meriti dell’argentino, che solo per motivi di regolamento non appariva tra i migliori tre attaccanti del torneo.

Per quanto riguarda la categoria dei migliori Under 23, il vincitore è risultato essere il bolognese Joshua Zirkzee, grande sorpresa dell’anno insieme alla sua squadra, tornata nella massima competizione continentale dopo ben sessant’anni.

Miglior portiere è risultato essere il monzese Michele Di Gregorio, tra i protagonisti della nuova splendida salvezza della sua squadra.

Primo premio anche per Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter scudettata e bistellata e tra gli artefici del successo insieme a Hakan Calhanoglu, votato quale miglior centrocampista.

Poi il miglior attaccante. Non essendo in lista Martinez poiché già inserito nella categoria degli MVP e non ulteriormente selezionabile, il premio è andato a Dusan Vlahovic, che di reti ne ha realizzate 16 chiudendo il campionato dietro all’argentino (naturalmente in classifica cannonieri) e sembra proprio questa la motivazione del premio.

Simone Inzaghi, infine, è stato scelto quale miglior allenatore e non potrebbe essere altrimenti.

Questa specie di “Premi regia televisiva” (era una manifestazione che, annualmente, premiava i migliori personaggi e programmi TV andata in onda dai primi anni ’60 fino al 2016 e mai pienamente apprezzata e valorizzata) è andata in scena, come detto, il 24 maggio.

